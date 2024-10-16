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Культура

Стартовал прием заявок участие в XXXI Международном фестивале-конкурсе "Союз талантов России"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фестиваль-конкурс "Союз талантов России" пройдет с 31 мая по 1 июня 2025 г. в Москве в Колонном зале Дома Союзов при поддержке ГД РФ и министерства культуры России.

Мероприятие, запланированное в рамках празднования 80-летия Великой Победы, будет направлено на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, а также подвигах участников Специальной военной операции, проводимой на территории Украины.

К участию приглашаются солисты и ансамбли детских школ искусств, досуговых центров, домов культуры, хореографических и вокальных студий, любительские и профессиональные оркестры. Возраст участников — от 5 до 35 лет. Для них предусмотрены номинации "Хореография", "Вокал", "Хоры, хоровые ансамбли", "Инструментальное исполнительство", "Мир без границ".

В составе профессионального жюри — заслуженные деятели искусств России, а также ведущие педагоги Музыкального училища имени Гнесиных, солисты Большого театра России, Кремлевского балета.

В рамках фестиваля-конкурса ведется образовательная программа по направлениям: хореография, вокал, инструментальное исполнительство. По окончании обучения руководители творческих коллективов получают Сертификаты дополнительного образования от АНО ПРТИ "Союз талантов" о прохождении мастер-классов от ведущих педагогов России.

1 июня победители примут участие в праздничном гала-концерте "Песни, опаленные войной" и выступят на одной сцене с популярными звездами эстрады.

Заявки принимаются до 15 мая 2025 года. Форму можно заполнить на сайте или направить заявку по электронной почте festival@souztalantov.com.

Подробная информация о фестивале — конкурсе размещена на сайте www.souztalantov.com.

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