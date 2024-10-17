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Экономика и бизнес

Суд в очередной раз отказал в "дешевой" продаже земли "Волгабурмаша"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выгодно купить участок на ул. Грозненской, 1 в Самаре на территории завода "Волгабурмаш" пытались Андрей Калугин и Илья Шкаев.

Бизнесмены планировали приобрести землю по цене 2,5% кадастровой стоимости, которая составляет, по данным Росреестра, 38 млн рублей. На площади 21,2 тыс. кв. м находится несколько строений бывшего завода и проезды.

Росимущество отказало в сделке на этих условиях. Калугин и Шкаев оспорили решение ведомства в Арбитражном суде Москвы, но там с истцами не согласились.

Напомним, ранее провалилась попытка выкупить участки со значительным дисконтом и у бенефициара треста "Волгасетьстрой" Алексея Вьюгова. Но Росимущество пошло навстречу компании "ДСК "Меркурий" Михаила Безрученко и самому АО "Волгабурмаш" и одобрило сделки по продаже земель за 2,5% кадастровой стоимости. Вскоре участки через суд вернулись в государственную собственность как незаконно приватизированные. А несостоявшиеся покупатели оказались замешаны в скандальном деле замруководителя Самарского территориального управления Росимущества Алии Ишмуратовой. По версии следствия, она подписала протоколы разногласий, где фигурирует сумма продажи земель в размере 2,5% кадастровой стоимости.

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