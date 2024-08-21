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Экономика и бизнес

Вьюговым не удалось оформить земли "Волгабурмаша" за бесценок

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Проблема с оформлением земель "Волгабурмаша" приобретает массовый характер. Вслед за другими собственниками объектов недвижимости бывшего завода провалилась попытка выкупить участки со значительным дисконтом и у бенефициара треста "Волгасетьстрой" Алексея Вьюгова.

Ранее Александра Вьюгова, Алексей Вьюгов и Александр Агуреев обратились в Росимущество за заключением договора о продаже участков по цене в размере 2,5% от кадастровой стоимости, а именно: 841,6 тыс. и 582,7 тыс. рублей. Речь шла о бывшей территории АО "Волгабурмаш" общей площадью 35 тыс. кв. м на ул. Грозненской, 1. Кадастровая стоимость участков суммарно составляет 63,7 млн рублей. На них стоят корпуса бывшего завода, которые находятся в общей долевой собственности заявителей.

Росимущество в начале 2024 г. направило отказ от заключения договора на таких условиях, после чего физлица обратились в суд. Однако и судья не нашла оснований для приобретения земель по заниженной стоимости. Для этого должны быть соблюдены два условия: в отношении участка снято ограничение оборотоспособности и право собственности на здание возникло, когда участок был ограничен в обороте (но не позже 1 июля 2012 г.), а потом ограничения были сняты. 

Из определения суда следует, что земельные участки под объектами Вьюговых образованы из одного, который был ограничен в обороте до ноября 2023 г. из-за защитного сооружения гражданской обороны. "Вместе с тем, в представленных заявителями материалах отсутствуют документы, подтверждающие снятие ограничения оборотоспособности с исходного земельного участка и испрашиваемых по льготной цене земельных участков", - говорится в судебном решении. Кроме того, объекты недвижимости истцы приобрели после 1 июля 2012 года.

Напомним, компания "ДСК "Меркурий" Михаила Безрученко и само АО "Волгабурмаш" смогли оформить земли по такой схеме. Вскоре участки через суд вернулись в государственную собственность, как незаконно приватизированные. А несостоявшиеся покупатели оказались замешаны в скандальном деле замруководителя Самарского территориального управления Росимущества Алии Ишмуратовой. По версии следствия, она подписала протоколы разногласий, где фигурирует сумма продажи земель в размере 2,5% от кадастровой стоимости.

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