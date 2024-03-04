Суд аннулировал сделки по продаже земель с участием экс-чиновницы Росимущества

Арбитражный суд Самарской области признал ничтожными сделки купли-продажи земельных участков на ул. Грозненской в Самаре. В приватизации федеральных территорий, по версии следствия, участвовала бывшая сотрудница самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова.
Участки на ул. Грозненской, 1 были проданы по договорам, заключенным в мае 2026 года. Три территории площадью 37,3 тыс. кв. м приобретала компания "ДСК "Меркурий" Михаила Безрученко. Еще 89,4 тыс. кв. м выкупало АО "Волгабурмаш".
В договорах купли-продажи участков была указана выкупная цена в 100% от кадастровой стоимости. При этом тем же числом были оформлены протоколы разногласий, в которых фигурирует другое условие - 2,5% от кадастровой стоимости. По версии следствия, эти протоколы утвердила замруководителя Самарского территориального управления Росимущества Алия Ишмуратова.
Напомним, сотрудница ведомства была арестована в сентябре 2023 г. в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ущерб от действий Ишмуратовой оценивается в сумму более 170 млн рублей.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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