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Государство и Бизнес Экономическая политика

Суд аннулировал сделки по продаже земель с участием экс-чиновницы Росимущества

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области признал ничтожными сделки купли-продажи земельных участков на ул. Грозненской в Самаре. В приватизации федеральных территорий, по версии следствия, участвовала бывшая сотрудница самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова.

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

Участки на ул. Грозненской, 1 были проданы по договорам, заключенным в мае 2026 года. Три территории площадью 37,3 тыс. кв. м приобретала компания "ДСК "Меркурий" Михаила Безрученко. Еще 89,4 тыс. кв. м выкупало АО "Волгабурмаш".

В договорах купли-продажи участков была указана выкупная цена в 100% от кадастровой стоимости. При этом тем же числом были оформлены протоколы разногласий, в которых фигурирует другое условие - 2,5% от кадастровой стоимости. По версии следствия, эти протоколы утвердила замруководителя Самарского территориального управления Росимущества Алия Ишмуратова.

Напомним, сотрудница ведомства была арестована в сентябре 2023 г. в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ущерб от действий Ишмуратовой оценивается в сумму более 170 млн рублей.

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