В Уфе состоялась передача Самаре права проведения форума "Россия - спортивная держава" в 2025 году

17 октября 2024 года в столице Республики Башкортостан Уфе начал свою работу XII международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". Согласно распоряжению президента РФ, подписанному в марте 2024 года, столицей следующего, XIII форума "Россия - спортивная держава" в 2025 году станет Самара.

Сегодня в Уфе на стенде Самарской области на международной выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" состоялась церемония передачи символической эстафеты на право проведения форума от Республики Башкортостан Самарской области. В ней приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

"Благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Путину за оказанное доверие - провести международный форум "Россия - спортивная держава" в столице нашей республики. Мы подошли к этому вопросу с особой ответственностью, проделали по-настоящему масштабную работу. Для жителей республики построены самые современные спортивные объекты. Уверен, что они станут местом рождения новых чемпионов страны. Передаем символ главного спортивного мероприятия страны нашим уважаемым соседям - Самарской области. Уверен, что сегодняшнее событие укрепит дружбу между нашими регионами и поможет уверенно двигаться дальше во благо России", - подчеркнул исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

"Мы искренне рады принять эстафету международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"! Для Самарской области это большая честь и огромная ответственность. От имени спортивного сообщества и жителей нашего региона благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. То, что мы принимаем эстафету от Республики Башкортостан, которая славится своими спортивными успехами и традициями, обязывает нас не снижать планку. Самарской области есть чем гордиться. Имена наших чемпионов - Алексея Немова, Олега Саитова, Тагира Хайбулаева, Ирины Близновой - известны всему миру. Мы принимали матчи чемпионата мира по футболу, Российско-Китайские игры, международные соревнования по боксу и регби, чемпионаты и первенства России по велоспорту, парусному спорту, гандболу. На счету представителей Самарской области - 56 медалей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Форум "Россия - спортивная держава" станет продолжением спортивной истории нашего региона и всей страны. Мы возьмем на вооружение бесценный опыт, наработанный в Башкирии в ходе проведения мероприятия столь высокого уровня, и обогатим его местным, волжским колоритом. Хочу заверить вас: Самарская область не подведет", - выступил с ответной речью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

При выборе места проведения форума "Россия - спортивная держава" учитывался опыт Самарской области в проведении крупных спортивных событий, в том числе международного масштаба. На Самарской земле проходили чемпионат мира по футболу 2018 года, летние Российско-Китайские игры, международные соревнования по каратэ и греко-римской борьбе, международные матчевые встречи по боксу и регби, здесь играют клубы футбольной премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Самарская область - регион с богатыми спортивными традициями. Спортсмены Самарской области многократно становились победителями и призерами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Сегодня в церемонии передачи эстафеты участвовали двукратный олимпийский чемпион по боксу, обладатель Кубка Вэла Баркера, уроженец Новокуйбышевска Олег Саитов, уроженцы Самары - призер Олимпийских игр по баскетболу Ольга Артешина, призеры Паралимпийских игр по плаванию Вячеслав Ленский и Кирилл Пульвер.

Самарская область одной из первых начала физкультурно-спортивную работу с ветеранами СВО с целью их физической и социальной реабилитации и адаптации. В настоящее время функционируют физкультурно-спортивные группы по плаванию, спортивному метанию ножа, футболу ампутантов, пауэрлифтингу, а также сформированы две следж-хоккейные команды при клубах "ЦСК ВВС" и "Лада".

За последние годы Самарская область сделала шаг вперед в плане развития спортивной инфраструктуры. Строятся доступные спортивные площадки, ведется работа по привлечению населения в массовый спорт. Более 57% жителей региона вовлечены в систематические занятия физкультурой и спортом. К чемпионату мира по футболу был открыт новый футбольный стадион и несколько тренировочных площадок, в рамках реализации национального проекта "Демография" построены ледовый дворец спорта в Самаре и легкоатлетический манеж в Тольятти.

Стадион "Солидарность Самара Арена" или Дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Объекты отвечают всем необходимым требованиям.