Вячеслав Федорищев принял участие в международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава"

В четверг, 17 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в XII Международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава". В этом году он проходит в Уфе, а эстафету проведения перенимает Самарская область.

На протяжении нескольких лет масштабное событие служит крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране. Ежегодно в нем принимает участие и делегация 63-го региона.

В этом году форум начался с открытия выставки "Современный спорт. Инновации и перспективы", на которой представлен стенд Самарской области, — региона с большой спортивной историей, достижениями и значительным опытом проведения крупных мероприятий. Среди них — матчи чемпионата мира по футболу, Российско-Китайские игры, международные соревнования по боксу и регби, чемпионаты и первенства России по велоспорту, парусному спорту, гандболу.

"Наш регион гордится успехами своих спортсменов. На счету представителей Самарской области 56 медалей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Ежегодно самарские спортсмены завоевывают более 2000 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Имена таких наших чемпионов, как Алексей Немов, Олег Саитов, Тагир Хайбулаев, Ирина Близнова, известны всему миру", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

На форуме губернатор провел ряд важных встреч, направленных на укрепление спортивного потенциала региона. Руководитель области отметил: развитие спортивной отрасли является одной из наиболее приоритетных задач регионального правительства.

В настоящее время в Самарской области действуют 124 спортивные федерации, которые ежегодно проводят почти 900 региональных и свыше 150 всероссийских соревнований. Более 57% жителей вовлечены в массовый спорт и занимаются им на регулярной основе.

"Наша цель — сделать спорт неотъемлемой частью жизни жителей региона всех социальных категорий и возрастов", — подчеркнул руководитель области.

Отметим, по инициативе Вячеслава Федорищева в Самарском регионе реализуется программа "Мастер спорта". Она включает целый комплекс мер, направленных на укрепление спортивной инфраструктуры, поддержку спортсменов, популяризацию массового спорта, развитие кадрового потенциала отрасли, а также поддержку спорта высших достижений.

Особой популярностью в 63-м регионе пользуется киберспорт: ежегодно проводятся соревнования для самых разных возрастных групп, в занятия вовлечены около 6 тысяч человек. Важно, что наряду с другими видами спорта, компьютерный также способствует развитию навыков человека, — тренирует скорость реакции, зрительную координацию, тактическое мышление и многое другое.

На стенде Самарской области губернатор поприветствовал одного из лучших киберспортсменов страны, президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита. На встрече участники обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по развитию этого направления в регионе.

Также особое внимание в Самарской области уделяется адаптивным видам спорта. В 2023 году самарские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья завоевали 338 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. В числе достижений этого года — серебряная и бронзовая медали самарского пловца Кирилла Пульвера, которые он завоевал на летних Паралимпийских играх 2024 года.

На международном спортивном форуме губернатор Вячеслав Федорищев вместе с Кириллом Пульвером и его тренером Вячеславом Ленским дал интервью ведущим "Матч ТВ".

Кроме того, состоялись встречи с представителями портала "Рейтинг Букмекеров" и генеральным директором букмекерской компании "Фонбет" Сергеем Анохиным.

В рамках деловой программы международного форума прошло пленарное заседание, на котором выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил: тема форума звучит остро и актуально — "Спорт — комплексный взгляд в будущее".

"Перспективы, завтрашний день мирового спорта, действительно, нуждаются в серьезном, предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос: как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации — в том числе, по признаку гражданства и национальности атлетов", — подчеркнул президент России.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, обучение, воспитание, спорт и физическая культура — это все сущности одного порядка, которые делают гражданина более успешным, сильным, позволяют ему раскрывать свой потенциал, свои возможности, свои таланты.

"Спорт, который является неотъемлемой частью жизни каждого нашего человека, служит консолидацией общества, укрепляет единство нашего многонационального народа, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Рад, что у нас здесь гости из более 50 различных стран, и мы можем здесь вместе обсудить и подтвердить, что спорт — это универсальный язык и мощный инструмент межнационального диалога, это средство построения мира, дружбы, сотрудничества, в том числе и на международной арене".

В завершение первого дня форума глава Самарского региона подвел промежуточные итоги работы региональной делегации.

"Успели обменяться с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым теми направлениями, над которыми сейчас работаем, чтобы инфраструктура развивалась опережающими темпами. Встретились с федерациями, которые активно участвуют в спортивной жизни Самарской области", — сказал Вячеслав Федорищев, отметив активную работу по развитию массового спорта в регионе.

Завершится XII международный спортивный форум 19 октября 2024 года, а уже в следующем году "Россия — спортивная держава" пройдет в Самарской области.