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Здравоохранение Общество

В ТЦ "Мега" можно будет привиться от гриппа и убедиться в женском здоровье

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 19 октября, с 12:00 до 16:00 в самарском торговом центре "Мега" состоится профилактическая акция.

В коворкинг-центре "Наше Место" в рамках месяца борьбы с раком молочной железы специалисты Самарского областного клинического  онкологического диспансера и Самарской городской поликлиники №1 проведут лекции о сохранении женского здоровья, консультации врачей онколога и гинеколога по вопросам выявления рака молочной железы, по показаниям - УЗИ молочных желез женщинам до 40 лет, маммографию женщинам после 40 лет на передвижном диагностическом комплексе, который будет работать на территории ТЦ.

К факторам риска рака молочный железы относят избыточный вес, вредные привычки, гинекологические заболевания, ушибы и травмы молочных  желез. Для раннего выявления заболевания важно своевременно проходить диспансеризацию. Также это одно их немногих онкозаболеваний, где самодиагностика чрезвычайно эффективна. Женщина может самостоятельно обнаружить признаки рака молочной железы.

Также все желающие посетители центра смогут привиться от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Перед вакцинацией будет организована консультация врача.

Специалисты напоминают - сейчас самое благоприятное время подготовить организм к новому эпидсезону и с помощью вакцинации защитить себя и близких от опасных инфекций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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