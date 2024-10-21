Группе "Фармтайм" запретили вести производственную деятельность

Росалкогольтабакконтроль запретил группе "Фармтайм" Дмитрия Турубинера вести производственную деятельность из-за подозрения в том, что ее лосьоны использовались не по прямому назначению, пишет "Самарское обозрение".

Компания официально специализируется на производстве различных антибактериальных и косметических лосьонов. Согласно информации системы "СПАРК-Интерфакс", у "Фармтайма" было три производственных лицензии, выданных в 2019, 2020 и 2021 годах. Действие всех трех приостановилось одномоментно — 15 мая 2024 г., и других действующих лицензий у компании не появилось.

По информации "СО", проблемы у предприятия начались с контрольного мероприятия, проведенного МРУ Росалкогольтабакконтроля по Приволжскому федеральному округу в отношении ООО "Фармтайм". Причем РАТК действовал на основании некоего письма УФНС России по Самарской области от 18 января 2024 года. Письмом УФНС России по Самарской области представлены копии экспертиз ГБУ "Татэкспертцентр" образцов спиртосодержащей непищевой продукции, произведенной ООО "Фармтайм", — лосьонов для ухода за кожей лица "Антибактериальный" и "Чистый плюс". Согласно заключениям эксперта, оба лосьона не соответствуют требованиям ГОСТа по органолептическому показателю, а именно: в составе готовой продукции отсутствуют душистые вещества, указанные на этикетке. Согласно ГОСТу, косметические жидкости представляют собой водные, водно-спиртовые или спиртоводные растворы, эмульсии или суспензии, содержащие активно действующие компоненты, красители, антиоксиданты, консерванты, душистые вещества и другие добавки, обеспечивающие потребительские свойства продукции. На основании этого специалисты РАТК пришли к убийственному для "Фармтайма" выводу — отсутствие в составе продукции компании душистых веществ, а также красителей и денатурирующих добавок свидетельствует о возможности применения указанного косметического средства "не по назначению".

12 марта 2024 г. РАТК принял решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии в связи с выявленным нарушением, а именно производством продукции, не соответствующей государственным, национальным или международным стандартам. Кроме того, в этот же день ведомством принято решение о приостановлении действия лицензии на производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции по тем же самым основаниям.

Также в марте 2024 г. уже "Фармтайм" пошел в суд с заявлением о "признании незаконными решений РАТК от 12.03.2024". Представители фирмы требовали от РАТК восстановить действие лицензий.

11 июля 2024 г. суд отказал "Фармтайму" в отмене приостановки действия лицензий. Точку в данном споре поставили 17 октября 2024 г., когда 9-й апелляционный суд прекратил рассмотрение жалобы "Фармтайма" на вердикт нижестоящей инстанции.

Теперь самарский арбитраж рассматривает иск надзорного органа к производителю лосьонов уже об аннулировании лицензии. С соответствующим иском Росалкогольтабакконтроль обратился в апреле 2024 года. Формулировка требования — в связи с производством продукции, не соответствующей государственным, национальным или международным стандартам. Решение по данному спору еще не вынесено, последний раз заседание откладывалось 3 октября 2024 года.

По мнению юристов, аннулированием лицензии "Фармтайма" проблемы компании могут не ограничиться. Если будет доказано, что использование лосьонов не по назначению — это их употребление в качестве аналога алкоголя, то у бенефициаров "Фармтайма" появятся риски уголовного характера. "В данном случае может вменяться статья за деятельность без лицензии, то есть "незаконное предпринимательство" (ст. 171 УК РФ), ведь, согласно открытым источникам, лицензии на производство пищевой алкогольной продукции у "Фармтайма" нет, а имелась лишь лицензия на производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет", — пояснил "СО" адвокат Дмитрий Натариус.

Также, по его версии, "могут вменить и ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками), которая в случае доказанного действия группы лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере (1 млн руб.) предусматривает санкцию лишения свободы сроком до шести лет. Не исключено предъявление в таком случае и ст. 199 УК РФ — за уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией. Эта статья в случае действий группы лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере (56 млн руб. за три последних финансовых года) предусматривает санкцию в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Данную статью сейчас очень часто вменяют как блогерам, так и любым другим предпринимателям, которые считают, что действуют в целях "оптимизации" налогообложения своего бизнеса, дробя его, скрывая реальный доход или же подменяя реальные подходы к налогообложению "собственным мнением или суждением", пытаются иными способами обмануть государство".