Минлесхоз Самарской области возглавил Артем Ефимов

Временно исполняющим обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Самарской области назначен Артем Ефимов. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании облправительства.

"У Артема Юрьевича профильное образование. Очень большой опыт работы в нефтегазовом секторе в части защиты и охраны природы и окружающей среды", - отметил глава региона.

Среди стоящих перед новым министром задач губернатор отметил реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами и работу по нацпроектам.

Напомним, с ноября 2023 г. обязанности министра лесного хозяйства исполнял замминистра Михаил Студенников.