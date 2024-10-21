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Облправительство Власть и политика

Минлесхоз Самарской области возглавил Артем Ефимов

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Временно исполняющим обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Самарской области назначен Артем Ефимов. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании облправительства.

"У Артема Юрьевича профильное образование. Очень большой опыт работы в нефтегазовом секторе в части защиты и охраны природы и окружающей среды", - отметил глава региона.

Среди стоящих перед новым министром задач губернатор отметил реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами и работу по нацпроектам.

Напомним, с ноября 2023 г. обязанности министра лесного хозяйства исполнял замминистра Михаил Студенников.

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