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ВТБ: более половины жителей Поволжья считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно результатам опроса* ВТБ, 56% жителей округа полагают, что ставки по вкладам еще вырастут до конца года. 57% опрошенных согласны с тем, что высокие ставки по вкладам помогут не только сохранить сбережения, но и обогнать инфляцию.

Более половины (55%) участников опроса в 2024 году открыли вклады в банках, где раньше не держали сбережений. При этом треть жителей Поволжья доверяют свои сбережения одному банку, 42% хранят сбережения в 2-3 банках, у 8% респондентов средств распределены по четырем и более организациям. 16% опрошенных не имеют сбережений в банках вовсе.

В целом среди россиян наиболее "бережливыми" оказались жители Северо-Западного федерального округа (здесь вклады или накопительные счета есть у 93% опрошенных). Меньше всего вкладов или счетов открыто у жителей ДФО — 29% опрошенных на Дальнем Востоке сбережения в банках не хранят.

4 из 5 жителей ПФО распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок. Больше половины (53%) пользуются программами лояльности в разных банках. Пользуются возможностью перевода средств себе по СБП без комиссии при распределении накоплений по банкам 44% участников опроса. Каждый третий сказал, что распределяет средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада.

При выборе банка для размещения своих накоплений жители ПФО руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка — об этом заявили 70% и 65% участников опроса. Среди других факторов — удобство дистанционных услуг (51%), величина и стабильностью банка (41%), близость банка к дому или офису (15%).

Главным определяющим параметром вклада 72% участников опроса назвали выгодную процентную ставку. 45% жителей Поволжья обращают больше всего внимания на срок вклада, 32% — на условия досрочного снятия средств, 42% — на возможность открытия вклада в онлайн-формате. Каждый третий опрошенный назвал в качестве важного критерия способ выплаты процентов, 27% — возможность пополнения дополнительными средствами.

Каждый второй участник опроса (56%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Примерно четверть респондентов из ПФО (26%) считает, что ставки останутся на прежнем уровне, а 6% предполагают их снижение. При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов не согласны с этим утверждением. В целом по стране наиболее позитивны в своих оценках жители Центрального (63%), Приволжского (57%), Северо-кавказского и Сибирского (по 56%) федерального округов, а меньше всего на высокие ставки надеются на Дальнем Востоке (36%).

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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