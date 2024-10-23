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НОВИКОМ увеличил лимит по экспресс-гарантиям до 150 млн рублей

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех увеличил максимальные лимиты и сократил пакет документов по продукту для малого и среднего бизнеса "Экспресс-гарантия". Максимальная сумма одной гарантии выросла с 30 до 50 миллионов рублей, лимит для одного клиента теперь составляет 150 млн рублей, а количество необходимых документов сокращено до пяти. Изменения позволят предпринимателям значительно упростить процедуру заключения контрактов и, как следствие, увеличить объемы бизнеса.

Фото: предоставлено Новикомбанком

С момента запуска в 2020 году "Экспресс-гарантия" остается одним из самых популярных продуктов НОВИКОМа для предпринимателей. Клиент может получить экспресс-гарантию для обеспечения исполнения своих обязательств по контрактам в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ и Единого положения о закупках, используемого Государственными корпорациями РФ. Оформление происходит онлайн, без длительных процедур согласования и проверки документов. Банк выступает гарантом обеспечения участия в аукционе, исполнения обязательств по договору или возврата аванса по заключенному контракту.

Привлекательность банковской гарантии заключается в том, что предприниматель может участвовать в закупках, не замораживая собственные денежные средства, а также получать авансирование для исполнения контрактов.

"Экспресс-гарантия — очень удобный продукт, который позволяет быстро решить вопрос обеспечения обязательств в процессе проведения тендера. Этот вид гарантий оформляется в кратчайшие сроки, без посещения банка, решение по нему принимается в течение 1 рабочего дня. В бизнесе такая оперативность зачастую играет ключевую роль. Увеличение лимитов позволит клиентам получать гарантии на более крупные суммы, а следовательно реализовывать масштабные проекты и расширять бизнес", — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа Денис Есипенок.

Гид потребителя

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