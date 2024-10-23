Покупают с улыбкой: жители Поволжья выбирают для оплаты сервис Сбера

В сентябре 2024 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей улыбнулись около 150 тыс. раз, чтобы оплатить товары и услуги при помощи сервиса Сбера "Оплата улыбкой". Общая сумма таких покупок превысила 67,7 млн рублей.

Самым "улыбчивым" регионом Поволжья стала Самарская область — жители этой территории совершили более 47 тысяч транзакций по биометрии на сумму более 22 млн рублей. Также в топ-3 вошли Саратовская и Волгоградская области, где всего за первый месяц осени 2024 года было совершено по 20 тысяч таких транзакций. При этом самую крупную оплату в сентябре по биометрии совершил житель Пензы, оплатив услуги в глазной клинике на сумму 120 тыс. руб.

"Оплата улыбкой" — это не просто инновационный способ оплаты, это удобный и простой формат, который позволяет клиентам Сбера оплачивать товары и услуги, даже если с собой нет банковской карты, смартфона или наличных. Мы рады видеть, что для жителей Поволжья этот метод становится всё более привычным, будь то регулярные покупки в магазине или крупные запланированные расходы. Только за сентябрь 2024 года мы увидели около 150 тысяч улыбок, которые помогли облегчить процесс покупок в поволжских регионах на сумму более 67,7 миллиона рублей", — сообщила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Алла Косоухова.

С момента запуска сервиса "Оплата улыбкой" в регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка было установлено свыше 74 тысяч новых POS-терминалов Сбера, из которых предприниматели Поволжья используют уже более 7,8 тысяч автономных смарт-терминалов Сбера для оплаты улыбкой, которые можно использовать мобильно, поскольку они не привязаны к одному месту в пространстве.