Ольга Сорокина на конференции риелторов и застройщиков в Санкт-Петербурге рассказала о трендах и возможностях на рынке недвижимости

2025 год будет непростым для рынка недвижимости - эксперты прогнозируют сохранение высокой ключевой ставки, крайне умеренный рост ипотечного кредитования и, как следствие, определенную стагнацию рынка недвижимости в целом, что станет вызовом не только для риелторов и застройщиков, но и для самих страховщиков. Компаниям придется использовать новые инструменты привлечения и работы с клиентами, внедрять другие сервисные модели, в рамках которых страхование может стать еще более актуальным инструментом для снижения всех сторон сделки. Об этом рассказала Ольга Сорокина на форуме "Ключевые тенденции рынка недвижимости в 2024-2025 гг.".

В 2025 году рынок недвижимости может столкнуться с определенными вызовами. По прогнозам Центрального Банка РФ, ключевая ставка останется двухзначной и рыночная ипотека продолжит оставаться малопривлекательной для существенной части заемщиков, тогда как оставшиеся программы льготной ипотеки имеют ограниченную аудиторию для кредитования. В 2024 году это уже повлияло на рынок недвижимости и кредитование в целом - по прогнозам экспертов, этот год закончится падением на 30-40% выдач ипотечных кредитов к 2023 году.

Игроки рынка вынуждены столкнуться с этими вызовами и выработать решения для адаптации бизнеса. Ключевыми трендами на этом рынке в перспективе трех лет могут быть стагнация на первичном рынке и переориентация риелторов на вторичный сегмент недвижимости, все большее предложение застройщиками рассрочек и иных форм небанковского кредитования сделок, новые формы аренды вместо классической продажи, общее повышение спроса на аренду вместо покупки недвижимости.

Как следствие, изменится роль и самих риелторов, которые будут не просто осуществлять лишь поиск объекта и оформление сделки, но станут своего рода "одним окном" для клиента, включая решения по всем сопутствующим сделке вопросам - от риелтора станут ждать большего. Риелтору в силу роста конкуренции придется повышать собственную ценность в глазах клиента, предоставляя, кроме базового пакета, также услуги по поиску проверенного застройщика, лучшей ипотечной ставки, юридическую помощь, проверку объекта, постпродажное консультирование и элементы риск-менеджмента, включая страхование.

Кроме того, в последнее время активно развивается рынок аренды жилья - некоторые застройщики даже предлагают договоры долгосрочного найма квартиры с возможностью выкупа жилья в будущем. Для страховых компаний это может быть очередной точкой роста - важно формировать новые, гибкие страховые продукты как для застройщиков, так и для обычных арендодателей. Все эти тенденции приведут к тому, что страховые компании будут все чаще взаимодействовать с риелторами напрямую, поэтому важно максимально упростить все процессы, в том числе при помощи API-интеграций.

Стратегия Страхового Дома ВСК - формирование собственной экосистемы, состоящей из четырех направлений: авто, дом, здоровье и бизнес. Экосистемный подход позволяет отойти от простой модели кросс-продаж в сторону заботы о клиенте, сделать продукт более привлекательным и целостным для клиента и партнера, увеличить доход через рост ценности клиента на всем протяжении работы с ним.

"Страхование - это универсальный инструмент для снижения рисков всех участников рынка недвижимости - застройщиков, риелторов, покупателей недвижимости и арендаторов. В сложившихся реалиях игрокам рынка важно быть гибкими, отслеживать и прогнозировать тренды, предлагать новые решения для роста бизнеса. Формируя собственную экосистему, Страховой Дом ВСК нацелен на еще большую интеграцию с партнерами, построение линейки продуктов вокруг базовых потребностей клиентов, обеспечивая их дополнительными сервисами, ценными вне зависимости от страхового случая", - отметила Ольга Сорокина, член совета директоров Страхового Дома ВСК.