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В Самаре впервые пройдет форум для промышленников и IТ-компаний

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 октября в Самаре по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоится первый ИТ-форум "Регион 63: цифровая стратегия будущего". На полях форума представители федеральной власти, региональных вузов, цифрового кластера и промышленности обсудят актуальные вопросы взаимодействия в условиях импортозамещения.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Форум, организованный при поддержке регионального департамента информационных технологий и связи и Проектного офиса цифрового развития Самарской области, а также Самарского государственного медицинского университета, соберет ведущих экспертов, представителей федеральных органов власти и организаций, промышленных и ИТ-компаний, вузов.

Участники представят и обсудят предложения развития ИТ-отрасли, обсудят взаимодействие промышленных предприятий и бизнеса с ИТ-компаниями региона в части информационного обмена о новых предложениях в цифровой сфере, развития кадрового потенциала и бережливого производства.
Одна из задач форума — продвинуть решения самарских ИТ-компаний в промышленном сегменте.

"В Самарском регионе сегодня работают компании, которые представляют интересные платформенные решения, закрывающие задачи, связанные, например, с электронным документооборотом и охраной труда, информационной безопасностью, — рассказал врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. — Есть компании, которые входят в ТОП-25 ведущих системных региональных интеграторов, решающих задачи по развертыванию сложных программных комплексов. У регионального ИТ-сообщества есть много актуальных предложений, востребованных в текущих условиях по программе импортозамещения".

Участникам пленарного заседания озвучат новые задачи, в первую очередь, в направлении импортозамещения и ликвидации кадрового дефицита. На площадках форума пройдут и стратегические сессии, где участники подробно рассмотрят ИТ-кейсы по информационной безопасности, оптимизируют дорожную карту взаимодействия ИТ-компаний с промышленными предприятиями, аграрным сектором, отраслью образования и здравоохранения и исполнительной властью.

"Самарская область — один из российских лидеров в создании отечественного импортозамещающего программного обеспечения, в частности, в здравоохранении, — подчеркнул руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин. — На наш взгляд, мы сегодня можем уверенно двигаться дальше, распространяя программный отечественный продукт, в том числе и на международном рынке. Форум должен стать отправной точкой для распространения компетенций, старт-апов ИТ-компаний, продуцирования передовых идей".

В ходе стратегических сессий форума его участники также обсудят меры господдержки ИТ-отрасли в Самарской области, внедрение передовых ИТ-решений в сфере здравоохранения, развитие некоммерческих ИТ-проектов, кадровый потенциал, а также обменяются мнениями о реализации национального проекта "Цифровая экономика" в регионе.

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