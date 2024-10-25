Вячеслав Федорищев поздравил таможенников с профессиональным праздником

В пятницу, 25 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем таможенника Российской Федерации.
"Ваш труд направлен на создание комфортных условий для роста объемов внешней торговли, внедрение современных технических и иных решений на всех этапах таможенного оформления, повышение эффективности фискальной и правоохранительной деятельности", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что все перечисленное способствует укреплению внешнеторговых связей Самарской области и страны в целом, улучшению инвестиционного климата в регионе, повышению качества жизни наших граждан.
Вячеслав Федорищев отметил, что особое внимание таможенная служба уделяет всестороннему содействию министерству обороны РФ и военно-промышленному комплексу в решении поставленных перед ними задач.
"Благодарю вас за трудолюбие, ответственность, преданность своему делу, усилия, предпринимаемые для обеспечения прозрачности и простоты администрирования, цифровизации работы таможни.
Отдельные слова благодарности — ветеранам ведомства, которые передают свой опыт и традиции молодому поколению таможенников, воспитывают их в духе неукоснительного соблюдения норм профессиональной этики. Уверен, что ваши знания, высочайший профессионализм, нацеленность на результат и впредь будут служить интересам опережающего развития региона, росту благосостояния жителей области", - заключил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...