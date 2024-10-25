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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил таможенников с профессиональным праздником

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем таможенника Российской Федерации.

"Ваш труд направлен на создание комфортных условий для роста объемов внешней торговли, внедрение современных технических и иных решений на всех этапах таможенного оформления, повышение эффективности фискальной и правоохранительной деятельности", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что все перечисленное способствует укреплению внешнеторговых связей Самарской области и страны в целом, улучшению инвестиционного климата в регионе, повышению качества жизни наших граждан.

Вячеслав Федорищев отметил, что особое внимание таможенная служба уделяет всестороннему содействию министерству обороны РФ и военно-промышленному комплексу в решении поставленных перед ними задач.

"Благодарю вас за трудолюбие, ответственность, преданность своему делу, усилия, предпринимаемые для обеспечения прозрачности и простоты администрирования, цифровизации работы таможни.
Отдельные слова благодарности — ветеранам ведомства, которые передают свой опыт и традиции молодому поколению таможенников, воспитывают их в духе неукоснительного соблюдения норм профессиональной этики. Уверен, что ваши знания, высочайший профессионализм, нацеленность на результат и впредь будут служить интересам опережающего развития региона, росту благосостояния жителей области", - заключил Вячеслав Федорищев.

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