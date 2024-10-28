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Экология Общество

Самарские нефтяники и нацпарк "Самарская Лука" продолжают спасать орланов-белохвостов

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря поддержке Куйбышевского НПЗ и других самарских предприятий Роснефти ученые Национального парка "Самарская Лука" смогут продолжить реализацию природоохранного проекта по изучению и защите самой крупной и редкой птицы нашего края — орлана-белохвоста.

Фото: Владимир Шебаршенко

Самарские орнитологи второй год подряд становятся победителями корпоративного конкурса научно-исследовательских проектов, итоги которого были на днях оглашены в стенах Института экологии Волжского бассейна РАН.

Год назад средства гранта пошли на поиск и пересчет всех обитающих в Самарской губернии орланов-белохвостов. Ученые разыскивали места их обитания и гнездования. Было приобретено специальное оборудование, в том числе и для фото- и видеонаблюдения за редкими птицами. На потенциальных территориях гнездования орланов был введен особый природоохранный режим, который ограничивал пребывание людей на данных участках Национального парка. Как правило, этот хищник предпочитает селиться и выводить птенцов в гористых, малолюдных местах. "В 2024 году мы выявили шесть участков, где успешно размножается орлан-белохвост. Аппаратура помогла зафиксировать, что в пяти гнездах росли по два птенца, а в еще в одном — сразу три молодых орлана. С учетом общей небольшой численности вида это неплохой результат, который доказывает правильность введения на гнездовых участках особого охранного режима. Важно, что и другие редкие птицы смогут размножаться в этих местах, — рассказал кандидат биологических наук, ученый секретарь Института экологии Волжского бассейна РАН и научный сотрудник национального парка "Самарская Лука", занимающийся исследованием орланов-белохвостов Евгений Быков.

Средства второго гранта помогут ученым продолжить поиск мест гнездования орлана-белохвоста и организовать мероприятия по охране гнездовых участков. Кроме этого ученым предстоит провести большую просветительскую работу — донести до общества ценность и значимость для местной экосистемы этого вида птиц. Для этого по итогам проведенных исследований будет создан банк фото- и видеоматериалов о краснокнижной птице, изданы научные статьи и популярные брошюры. По предварительным данным, в Самарской области обитает около сотни особей орлана, в Самарской Луке — 10-12 пар. Ученые уверены, благодаря совместной с нефтяниками работе по защите редкой птицы, белохвостых орланов у нас станет больше.

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