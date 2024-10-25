Михаил Смирнов обсудил задачи по газификации региона с новым руководителем региональных компаний "Газпром межрегионгаз"

В пятницу, 25 октября, состоялась рабочая встреча первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова, заместителя гендиректора "Газпром межрегионгаз" по управлению персоналом и общим вопросам Сергея Табачука и нового гендиректора "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Виктора Скуфинского.

В ходе обсуждения отраслевых вопросов рассмотрели этапы строительства объектов газовой инфраструктуры по программе газификации Самарской области ПАО "Газпром" до 2025 года.

По Программе развития газоснабжения и газификации Самарской области до 2025 г. компанией предусмотрено строительство в общей сложности 11 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации населенных пунктов в Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском районах. Будет проведено техническое перевооружение 10 ГРС и реконструкция одного газопровода-отвода и ГРС, уже построены два газопровода-отвода с ГРС — ГРС в Волжском районе и объект в Сергиевском районе. Модернизация и строительство ГРС и газопроводов-отводов в Самарской области позволит увеличить пропускную способность и повысить надежность системы газоснабжения региона, подключить новых потребителей.

"Для Самарской области традиционно группа "Газпром" — стратегический партнер. Мы благодарим компанию за бесперебойное, безаварийное газоснабжение потребителей, за полное обеспечение спроса на природный газ. Здесь мы, конечно, стараемся отвечать взаимностью в части высокой платежной дисциплины, выполнения обязательств по программе догазификации. Хочу отдельно поблагодарить группу "Газпром межрегионгаз" за полное выполнение обязательств по финансированию программы догазификации в Самарской области. Уверен, что впереди у правительства Самарской области, у группы компании "Газпром" еще действительно много поводов для взаимодействия, для развития системы газоснабжения в интересах жителей Самарской области", — подчеркнул Михаил Смирнов.

В ходе встречи обсудили задачи реализации догазификации — программы, инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева темпы бесплатной газификации домовладений жителей региона должны быть значительно увеличены, и задел для этого создан.

Представляя нового руководителя "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара", Сергей Табачук отметил: "У самарских газовых предприятий наступает новый этап поступательного развития. Рад, что генеральным директором назначен кандидат, совместно согласованный компанией и правительством региона, посвятивший всю свою карьерную историю работе в "Газпром". Сейчас Виктор Александрович готов выполнять задачи на благо Самарской области и уже приступил к своим обязанностям. Основная задача, которую мы ставим перед новым руководителем, — продолжить поступательное развитие компании и планов региона по газификации и догазификации. Опыт показывает, что только в тех регионах, где есть четкое взаимодействие, совместная работа исполнительной власти и наших руководителей компаний, достигается тот необходимый эффект, который отражается на качественном исполнении поставленных задач и руководства региона, и руководства ПАО "Газпром".

В завершение встречи Михаил Смирнов поздравил Виктора Скуфинского с назначением генеральным директором двух региональных газовых компаний, пожелал успехов и новых реализованных проектов в интересах жителей Самарской области.