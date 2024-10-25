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Преступления Происшествия

Самарец зарегистрировал в своей квартире 36 мигрантов

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, житель Железнодорожного района за деньги зарегистрировал в своей квартире 36 иностранцев. Предоставлять им жилье самарец не планировал.

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