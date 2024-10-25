Самарец зарегистрировал в своей квартире 36 мигрантов

В Самаре возбудили уголовное дело из-за фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, житель Железнодорожного района за деньги зарегистрировал в своей квартире 36 иностранцев. Предоставлять им жилье самарец не планировал.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек