НОВИКОМ стал участником Национальной коллекции платежных карт

Дочерний банк Госкорпорации Ростех передал создателю Национальной коллекции платежных карт, главному редактору РИА "Банки и Финансы" Ивану Воронцову, экземпляры платежных карт, выпущенные за 31-летнюю историю НОВИКОМа. Фонд Коллекции пополнили более 30 образцов платежных карт с уникальным дизайном.

За свою историю НОВИКОМ выпускал карты платежных систем Мир, Visa, Mastercard, Union Card категорий Classic/Standard, Gold, Platinum, Infinite. Сейчас клиентам банка доступны карты Мир Премиальная и Мир Supreme.

Дизайны карт, переданных в коллекцию НОВИКОМом, достаточно разнообразны: наряду с изображениями легендарной продукции предприятий Госкорпорации "Ростех" — грузовым автомобилем КАМАЗ, вертолетами КА-226, КА-52 — банк выпускал, к примеру, образцы с цветочными мотивами, отсылающими к традиционным народным промыслам России — хохломской и жостовской росписи. Для сотрудников некоторых крупных промышленных холдингов — основных клиентов банка — НОВИКОМ выпускает кобрендинговые карты с символикой компании-партнера и дизайном, отражающим ее деятельность.

После ребрендинга, объявленного в мае этого года, дизайн платежных карт НОВИКОМа стал более лаконичным и технологичным. В актуальном оформлении используются фирменные цвета банка — фиолетовый, сиреневый и графит, а также паттерны, передающие стиль инженерной графики. При разработке дизайнов кобрендинговых карт применяются приемы 3d-моделирования.

Национальная коллекция платежных карт существует с 2012 года. Ее цель — сохранение истории банковской системы страны через уникальность пластика. На сегодняшний день коллекция насчитывает около 11 000 карт 600 российских банков.