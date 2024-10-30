В июле–августе самарцы брали ипотеку на 50% меньше

В III квартале 2024 г. рост спроса на рынке недвижимости замедлился после завершения безадресной льготной ипотеки и роста ставок по рыночным программам. Площадь запущенных новых проектов многоквартирных домов (МКД) в целом по России превышает объемы ввода, что свидетельствует о больших запасах строящегося жилья. Такие данные приведены в октябрьском выпуске доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ", который готовят эксперты Банка России.

Отмена безадресной льготной ипотечной программы с 1 июля 2024 г. и повышение ставок по рыночной ипотеке привели к охлаждению спроса на рынке недвижимости, замедлению роста цен на первичное и вторичное жилье. В июле – августе 2024 г. в целом по России банки выдали на 46,4% меньше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Такая тенденция характерна и для Самарской области: в июле–августе количество выданных ипотечных кредитов было на 50,4% меньше, чем в прошлом году.

Из-за больших запасов строящегося жилья объем предложения остается стабильным. По данным на сентябрь текущего года жилая площадь новых проектов МКД за последние 12 месяцев в целом по стране превысила объем ввода жилья в 1,4 раза. Показатель находится на исторически высоком уровне.

"После сокращения льготных ипотечных программ мы наблюдаем, что рынок жилья начал охлаждаться. Ранее действие безадресной льготной ипотеки формировало избыточный спрос. Из-за этого увеличивался разрыв между стоимостью первичного и вторичного жилья — цены на квартиры в новостройках дополнительно росли. Завершение массовой льготной ипотеки означает возврат к сбалансированным темпам роста, который не будет приводить к перегреву рынка и опережающему росту цен на жилье", — отмечает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.