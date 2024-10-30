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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили дело в отношении сотрудницы нотариальной конторы за копирование закрытых данных

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы нотариальной конторы по фамилии Еремеева. Ее подозревают в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с копированием этой информации (ст. 272 УК РФ).

По предварительным данным, гражданка Еремеева трудилась у нотариуса Портновой с 2022 г. без заключения трудового договора. По факту же она была допущена к единой информационной системе нотариата. При этом Еремеева, по версии правоохранителей, осуществляла неправомерное копирование данных граждан РФ.

Причем предполагается, что Еремеева использовала штатное программное обеспечение и средства вычислительной техники, установленные в нотариальной конторе. Через них под логином и паролем нотариуса осуществлялся вход в единую информационную систему нотариата. А дальше Еремеева фотографировала на личный телефон монитор рабочего компьютера — а именно свидетельства о праве на наследство. Пока расследование продолжается. Нотариус Портнова привлечена к ответственности по ч.4 ст. 5.27 УК РФ (уклонение от оформления трудового договора).

Интересно, что это уже не первое уголовное дело в отношении сотрудницы нотариальной конторы в Самарской области. Напомним, ранее под следствие попала Татьяна Лобанова. По версии следствия, в январе 2023 г. представительница нотариальной конторы заверила три договора дарения недвижимости от имени умершего человека. Кадастровая стоимость подаренного составляла более 3 млн рублей. Кроме того, она "в целях хищения" удостоверила от имени умершего доверенность на право распоряжения его деньгами.

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