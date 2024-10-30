ВСК рассказала, как полис ОСГОП для такси защищает пассажиров, средняя цена страховки составит 3-5 тыс. рублей

С 1 сентября вступил в силу закон, обязывающий таксопарки оформлять полис страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Мера позволит увеличить лимит выплат при ущербе жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Эксперты Страхового Дома ВСК рассказывают, в чем особенность данного вида страхования, какие происшествия можно считать страховыми случаями, и в какую сумму такой полис обойдется водителям такси.

Памятка для пассажиров такси

Обязательное наличие полиса ОСГОП у перевозчика гарантирует пассажирам такси справедливые компенсации на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу. Так, лимит выплат по новому закону составляет 2 млн рублей (для сравнения, в рамках ОСАГО он составляет 500 тысяч рублей).

Размер возмещения в рамках договора ОСГОП зависит от серьезности травмы, степени повреждения (при причинении вреда здоровью), степени финансового ущерба (при причинении вреда имуществу). Вот простой расчёт: если пострадавший в результате ДТП получил ушиб руки и сотрясение мозга, размер компенсации составит до 501 тысяч рублей. При переломе рук/ног сумма будет варьироваться в пределах 500 тысяч рублей.

Пассажирам такси важно помнить, что компенсация положена пострадавшему не зависимо от того, был ли водитель его такси виновником ДТП. Однако не все происшествия являются страховыми случаями. Разберем несколько примеров:

Во время поездки пассажир почувствовал себя плохо, у него случился сердечный приступ — это НЕ является страховым случаем в рамках договора ОСГОП.

После поездки пассажир обнаружил повреждение багажа (например, разбилось что-то хрупкое в чемодане/сумке) — это НЕ является страховым случаем по ОСГОП.

Если багаж пострадал в результате ДТП — это является страховым случаем по ОСГОП. Сумма компенсации будет рассчитываться исходя из степени повреждения.

Пассажир во время ДТП выронил мобильный телефон, в результате чего был поврежден его дисплей — это является страховым случаем.

Памятка для водителей такси и владельцев автопарков

Оформить полис ОСГОП можно через любой канал продаж — в офисе компании, через агента

В настоящий момент ВСК работает над созданием личного кабинета пассажиров такси — его функционал позволит в несколько кликов зафиксировать происшествие, заполнить необходимые документы для получения выплаты и быстро получить компенсации.

Стоимость полиса ОСГОП для одного транспортного средства на год составит от 3 392,49 рублей до 5 427,98 рублей.

"Несмотря на то что закон об ОСГОП для такси вызвал множество дискуссий, данное нововведение позитивно отразится на отрасли. Стоимость такого полиса относительно невысокая, при этом ОСГОП предусматривает существенные выплаты пассажирам", — отметила Арина Камаева, руководитель управления страхования ответственности блока андеррайтинга Страхового Дома ВСК.