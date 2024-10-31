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"Битва ученых" прошла в Самарском университете

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Университетской лиги научных битв — проекта по развитию движения Science Slam в вузах России — 29 октября в стенах Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева сразились пять ученых.

Фото: предоставлено Самарским университетом

"Научные битвы у нас в вузе проходят уже несколько лет подряд, я присутствовала на двух последних и могу с уверенностью сказать, что это уникальные мероприятия и одни из самых увлекательных и необычных! — говорит Мария Резниченко, начальник управления внеучебной работы Самарского университета. — В них в качестве зрителей с удовольствием участвуют не только молодые ученые, но и активисты, организаторы мероприятий, творческие студенты — все те, кому близок творческий подход к делу".

Science Slam — битва необычного формата. Здесь ученые говорят о своей работе простым и понятным для обывателя языком, используют аналогии и примеры из жизни, шутят. Победителя выбирают с помощью прибора шумомера — он определяет громкость аплодисментов. Кому из слэмеров громче хлопают, тот и победил.

Руслан Пикалов, организатор научной битвы Самарского университета Королева, подчеркивает значение мероприятия для популяризации науки: "Формат Science Slam позволяет познакомить широкий круг людей с деятельностью и разработками ученых, донести, чем же таким они занимаются, зачем это нужно и почему. Научная деятельность имеет стратегическое значение для Самарской области, в связи с чем правительство региона активно помогает молодым ученым как различными грантовыми и стипендиальными программами, так и мерами социальной поддержки. В регионе реализуется ряд крупных проектов, в том числе проект межвузовского кампуса, предназначенного для развития и приумножения научно-технологического потенциала Самарской области. А победа в научной битве даст возможность принять участие в межрегиональном этапе Science Slam с последующей возможностью представить свою работу на всероссийском уровне в рамках конгресса молодых ученых. Но самое главное — мероприятие помогает найти единомышленников для всех, вне зависимости от того, победил ты или нет".

В этот раз участники выступили как с техническими, так и гуманитарными темами. Так, например, аспирантка социально-гуманитарного института Татьяна Гугуева рассказала, как современному педагогу найти выход из сложных педагогических ситуаций при помощи компенсаторной компетентности. Студентка 4 курса бакалавриата Института авиационной и ракетно-космической техники Полина Яковлева познакомила зрителей с нано- и пикоспутниками и рассказала, как можно повысить качество передачи данных с них. Влад Давыдов учится на 5 курсе Института естественных и математических наук. Студент поделился результатами своего исследования по разработке эффективного катализатора электровосстановления кислорода в топливном элементе. Андрей Голенко, специалист 5 курса Института естественных и математических наук, рассказал о процессе окисления п-пиридила молекулярным кислородом на основе расчетных методов квантовой химии. А Максим Тептерев, старший научный сотрудник Отраслевой научно-исследовательской лаборатории-4, представил процесс легирования алюминиевых сплавов.

Шумомер показал, что в битве победила Полина Яковлева. "Я, честно говоря, очень удивлена, — говорит студентка. — У ребят такие серьезные исследования, они очень долго над ними работали, и тут я — с какой-то антенной в виде латинской буквы J! Я училась на межвузовской кафедре космических исследований, которая как раз занимается разработкой наноспутников. Это достаточно острая проблема — антенны очень чувствительны к металлу, поэтому нужно искать какую-то альтернативу. Очень интересно было попробовать рассказать простым языком тем, кто может вообще не разбираться в этой теме".

В рамках Университетской лиги будет проведено более 80 университетских битв, по результатам которых отберут победителей для участия в шести региональных этапах. А шестеро лучших представят свои исследования на Всероссийской университетской научной битве в рамках Конгресса молодых ученых.

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