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Общество

Синоптики дали прогноз погоды на ноябрь в Самарской области

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Последний месяц осени в Самарской области будет относительно теплым. Таков долгосрочный прогноз Гидрометцентра России.

Фото: pxhere.com

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от -0,3 до -2,1 градуса, что на 0,1-0,7 градуса выше средних многолетних значений", — сообщили в Гидрометцентре.

По их словам, в начале ноября средняя за сутки температура воздуха бывает еще положительной, но уже к концу первой десятидневки она переходит через ноль градусов в сторону понижения.

"В самые холодные ночи 1953, 1956, 1961, 1998 г. абсолютные значения минимальных температур воздуха составляли от минус 24-29 градусов до минус 32-39 градусов. Но бывали и теплые рекорды. В отдельные ноябрьские дни 2006, 2010, 2013, 2019 г. столбики термометров поднимались до отметок плюс 14-21 градус", — рассказали синоптики.

Также гидрометцентр дал прогноз по количеству осадков. Ожидается, они выпадут в пределах нормы: от 19-29 мм до 46-56 мм.

"Отличительная особенность ноября — неустойчивая погода с преобладанием пасмурных дней. Вторжения холодных воздушных масс в сочетании с отрицательным радиационным балансом земной поверхности создают благоприятные условия для формирования зимнего режима погоды. Отмечаются первые вьюги, продолжительность которых в среднем 2-4 дня, в отдельные годы — 12-25 дней", — предупредили синоптики.

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