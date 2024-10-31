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Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды отличившимся жителям региона

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 31 октября, губернатор Вячеслав Федорищев вручил отличившимся жителям области государственные и региональные награды. Торжественная церемония состоялась в областном правительстве в преддверии Дня народного единства.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона отметил: это особенный праздник, который обращает к великой истории Российского государства, к важнейшим ценностям, на которых выстроен его фундамент. "Это единство, согласие, взаимоподдержка, уважение, любовь к своей земле и стремление ее развивать. Именно в этом кроется неизмеримая сила, благодаря которой наш народ пережил самые трудные времена, которые выпадали в нашей истории".

Наградами были отмечены люди из самых разных сфер — военнослужащие, специалисты здравоохранения, культуры, образования, сельского хозяйства, труженики промышленных предприятий, члены общественных организаций.

Губернатор обратился к участникам церемонии: "Вы — гордость Самарской земли, достойные продолжатели традиций своих дедов и прадедов, жителей запасной столицы. Каждый из вас, находясь на своем месте, вносит ценный вклад в преумножение благополучия нашей Родины. Мы собрались сегодня, чтобы поблагодарить вас за плодотворный труд, высочайший профессионализм, преданность Родине, готовность нести ответственность за ее судьбу, приходить на помощь своим землякам. Особые слова благодарности — сегодня и всегда — нашим военным, принимающим участие в специальной военной операции, которые сегодня также находятся в этом зале. Преклоняемся перед вашей невероятной храбростью и мужеством, которые вы проявляете в ходе выполнения боевых задач".

В числе наград, врученных главой региона жителям, — орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За храбрость", медаль Жукова, почетные звания, Почетная грамота и Благодарность Президента РФ, почетный знак Трудовой Славы, почетные знаки Губернатора Самарской области "За служение людям" и "За заслуги в развитии ветеранского движения" и другие.

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил генерал-лейтенант в отставке Андрей Колотовкин. На военной службе он находился с 1990 года, с 2018 года был командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа, с 2024 года является советником губернатора Самарской области.

Медалью "За храбрость" был награжден младший лейтенант Сергей Ащеулов. Сейчас он служит ведущим специалистом-экспертом в военном комиссариате Самары, куда был направлен после тяжелого ранения. Сергей с марта 2022 года принимал участие в СВО, служил в инженерных войсках, командовал инженерно-саперным взводом. "Осуществлял разминирование территории, подготовку к штурмовым действиям подразделений", — говорит он. Награду Сергей считает не только своей заслугой: "Награда была в период выполнения задач в зоне СВО, за штурм авдеевского укрепрайона. Личный состав мой себя проявил, это его награда, а потом только моя".

Медалью Жукова были отмечены Никита Коротенко, заместитель командира батальона по вооружению — начальник технической части радиотехнического батальона, и старший лейтенант Артем Лагутин, оперативный дежурный штаба радиотехнического батальона.

"Оперативному дежурному надо прежде всего быть смелым, мобильным, очень много данных нужно передавать на командный пункт — и от скорости принятия решений зависит судьба наших военнослужащих, которые находятся на передовой", — рассказал Артем. Будучи на оперативном дежурстве, военнослужащий под обстрелом смог успешно выполнить поставленные задачи, за что был представлен к награде. Как отметил Артем, самое важное — крепкий тыл, поддержка близких, общества. "Думаю, что каждый военнослужащий, находясь на СВО, чувствуя эту поддержку, ответственность, гордость за нашу армию, делает все, чтобы победа была за нами в кратчайшие сроки, — говорит он. — Считаю, что каждый мужчина в нашей стране сейчас в такое тяжкое и сложное время обязан принять участие в этом, потому что если мы будем вместе, едины, то мы приблизим нашу победу и победа будет за нами".

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден Алексей Поясок, заместитель директора по продвижению ООО "Торговый Дом завода приборных подшипников". В условиях проведения СВО при многократном увеличении объема выпускаемой продукции в интересах предприятий оборонно-технического комплекса эффективная работа Алексея Пояска по выстраиванию взаимодействия между предприятиями способствовала успешному выполнению заданий гособоронзаказа.

"Номенклатура, которую выпускает наше предприятие, очень обширная, это более тысячи единиц продукции, которая используется абсолютно во всех видах вооружений и востребована в том числе на спецоперации, помогает спасать жизни нашим ребятам, помогает обеспечивать своевременные поставки той техники, в которой они нуждаются", — пояснил он.

По его словам, у многих сотрудников предприятия есть родственники, которые сейчас на передовой защищают интересы нашего государства, и забота о близких в первую очередь мотивирует к успешной работе.

Почетное звание "Заслуженный врач РФ" получила Татьяна Колесова, заведующий гастроэнтерологическим отделением — врач-гастроэнтеролог Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. Сергей Важов, рабочий цеха животноводства ООО "Агрокомплекс им. Калягина" муниципального района Кинельский, стал Заслуженным работником сельского хозяйства РФ.

Четырем педагогам присвоено почетное звание "Заслуженный учитель РФ": Светлане Малкиной, учителю истории и обществознания школы "Образовательный центр" имени 81 гвардейского мотострелкового полка п. г. т. Рощинский, Татьяне Пиняжиной, учителю истории школы № 8 "Образовательный центр" имени В. З. Михельсона города Новокуйбышевска, Татьяне Пискуновой, учителю русского языка и литературы гимназии № 38 г. Тольятти, Марине Юдаковой, преподавателю Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной. Почетным знаком Трудовой Славы отмечен водителем автобуса Сергей Сенаторов, 40 лет проработавший в Тольяттинском пассажирском автотранспортном предприятии № 3.

В завершение торжественной церемонии вручения наград глава региона Вячеслав Федорищев поздравил всех с наступающим Днем народного единства.

Он отметил: "Сейчас тысячи наших парней защищают Родину с оружием в руках от коварных врагов, которые последовательно пытаются наше единство разобщить. Мы с вами точно знаем, что у них это не получится. Мы точно знаем, что победа будет за нами. И каждый на своем месте делает все от себя зависящее и будет делать еще больше, чтобы наши ребята там, выполняя задачу, чувствовали, что их здесь поддерживают, их дома ждут, любят. И когда они вернутся с Победой, они останутся нашими героями".

Губернатор подчеркнул, что единство должно проявляться и в работе по социально-экономическому развитию региона: "Многие направления работы, жизни Самарской области требуют от нас сплоченности, максимальной собранности, координации, последовательности, честности по отношению к себе и к людям".

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