В Самаре состоится HR-форум "Клуба директоров"

Вопросам клиентоориентированности, современным трендам рынка труда будет посвящено крупное деловое мероприятие, которое пройдет 28 ноября 2024 года в Самаре. HR-Форум "Клиентоцентричность: модель развития бизнеса и корпоративной культуры. Тренды рынка 2024. Практики найма и мотивации" нацелен на предпринимателей, топ-менеджеров, HR-эксперты предприятий различных отраслей.
Участники форума смогут ознакомиться с подходами к управлению эффективностью и мотивацией персонала, уникальными практиками брендовых компаний в сфере ритейла, сервиса и производства.
В повестке мероприятия обсуждение актуальных тем:
- развитие клиентоцентричной среды для сотрудников; как она влияет на бизнес, эффективность и корпоративную культуру;
- управление эффективностью и производительностью труда сотрудников в условиях дефицита рынка;
- бренд работодателя — главный инструмент стратегии привлечения персонала;
- практики найма, мотивации и поддержки людей.
Дискуссии и выступления будет модерировать основатель агентства "HR-эффект", HК-эксперт, председатель Кадрового комитета Клуба директоров Самарской области, преподаватель школы MBA Светлана Стрелкова.
С участниками форума своим опытом поделятся специалисты крупнейших компаний России, среди которых X5 Retail Group, "Эр-Телеком", "Вкус Вилл", "Сибинтек", представители самарских работодателей: РКЦ "Прогресс", ГК "Поляна", SAMOSALE, NovikovaSystem, а также — представители Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Участие в форуме бесплатное, но места ограничены, поэтому организаторы просят заранее пройти регистрацию на сайте.
Время работы форума: с 12:00 до 18:00. Место проведения: Самара, улица Молодогвардейская, 151.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.