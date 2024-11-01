В Самаре состоится HR-форум "Клуба директоров"

Вопросам клиентоориентированности, современным трендам рынка труда будет посвящено крупное деловое мероприятие, которое пройдет 28 ноября 2024 года в Самаре. HR-Форум "Клиентоцентричность: модель развития бизнеса и корпоративной культуры. Тренды рынка 2024. Практики найма и мотивации" нацелен на предпринимателей, топ-менеджеров, HR-эксперты предприятий различных отраслей.

Участники форума смогут ознакомиться с подходами к управлению эффективностью и мотивацией персонала, уникальными практиками брендовых компаний в сфере ритейла, сервиса и производства.

В повестке мероприятия обсуждение актуальных тем:

развитие клиентоцентричной среды для сотрудников; как она влияет на бизнес, эффективность и корпоративную культуру;

управление эффективностью и производительностью труда сотрудников в условиях дефицита рынка;

бренд работодателя — главный инструмент стратегии привлечения персонала;

практики найма, мотивации и поддержки людей.

Дискуссии и выступления будет модерировать основатель агентства "HR-эффект", HК-эксперт, председатель Кадрового комитета Клуба директоров Самарской области, преподаватель школы MBA Светлана Стрелкова.

С участниками форума своим опытом поделятся специалисты крупнейших компаний России, среди которых X5 Retail Group, "Эр-Телеком", "Вкус Вилл", "Сибинтек", представители самарских работодателей: РКЦ "Прогресс", ГК "Поляна", SAMOSALE, NovikovaSystem, а также — представители Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Участие в форуме бесплатное, но места ограничены, поэтому организаторы просят заранее пройти регистрацию на сайте.

Время работы форума: с 12:00 до 18:00. Место проведения: Самара, улица Молодогвардейская, 151.