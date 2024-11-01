Самарцам разъяснили детали налога на вклады

В этом году налогоплательщики впервые получили расчет налога на доход от вкладов. Налог в его действующей редакции введен еще в 2021 году, но в рамках поддержки граждан был введен временный мораторий, и доходы в виде процентов по банковским вкладам (остаткам на счетах), полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ.

При этом налогом облагается не сам вклад, а именно процентный доход за вычетом необлагаемого минимума. Формула расчета этого минимума зависит от ставки Центробанка: чем она выше, тем больший доход не попадает под налогообложение.

Один миллион рублей умножается на максимальное значение ключевой ставки Банка России на первое число каждого месяца в календарном году. В 2023 году этот минимум составляет 150 тысяч рублей.

То есть если налогоплательщик в 2023 году получил доход от вкладов в размере 200 тысяч рублей, то под налогообложение попадает только 50 тысяч рублей. Сумма налога по ставке 13% составит 6500 рублей. А если доход не превысит 150 тысяч рублей, то платить налог не придется.

Не имеет значения, рублевые вклады были или валютные. Доход в иностранной валюте пересчитывается по курсу ЦБ РФ на день его получения. Также не имеет смысла "дробить" вклады и держать небольшие суммы в нескольких банках. Ежегодно все кредитные организации и Агентство по страхованию вкладов передают ФНС России информацию о перечисленных налогоплательщикам доходах по вкладам, после чего информация агрегируется и рассчитывается налог.