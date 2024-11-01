В Ставропольском, Сергиевском и Исаклинском районах временно отключат свет с 2 по 6 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.11.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино (ул. Лесная)

02.11.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные Дубки (ул. Центральная, ул. Гагарина, ул. Рабочая)

02.11.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармала

02.11.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Аделяково

02.11.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка (ул. Первомайская, ул. Каськова, ул. Рабочая, ул. Луговая)

05.11.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Рассвет (полностью);

05.11.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (полностью);

06.11.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.