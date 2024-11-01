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НОВИКОМ улучшил условия по вкладу-флоатеру

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех изменил условия по флагманскому накопительному продукту — вкладу "Рантье". Теперь его доходность варьируется от 20,2% до 21,5% в зависимости от суммы и срока размещения средств.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Рантье" — это вклад-флоатер, доходность которого "привязана" к значению ключевой ставки Банка России. Таким образом, клиенты НОВИКОМа размещают свои средства на актуальных и выгодных условиях, не меняя вклада.

"Рублевый портфель сбережений наших клиентов вырос почти на 20% с начала года. Это говорит о росте популярности накопительных продуктов НОВИКОМа. Согласно условиям вклада, процент по нему вновь изменился. Это позволит нашим клиентам комфортно управлять собственными сбережениями и надежно защитить их от инфляции", — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Клиент, который оформил вклад "Рантье", может неограниченно пополнять его на протяжении всего срока размещения, который составляет 250, 550 или 1100 дней. Минимальная сумма для открытия вклада — 10 тысяч рублей. Расходные операции не предусмотрены.

С момента запуска в 2021 году "Рантье" остается одним из самых популярных накопительных продуктов НОВИКОМа: депозит открыл почти каждый пятый вкладчик в банке. В 2022 году вклад был признан победителем в номинации "Вклад года" премии "Финансовая элита России". А недавно "Рантье" возглавил топ-10 лучших накопительных продуктов российских банков по версии сервиса Bankiros.

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