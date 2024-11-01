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Малый бизнес Экономическая политика

Руководство Самарской области продолжает личный прием предпринимателей

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 1 ноября, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко провел личный прием предпринимателей. Такие встречи уже стали традиционными - они проходят по поручению губернатора Вячеслава Федорищева во всех министерствах и муниципальных образованиях региона.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Со своими вопросами к вице-губернатору обратилась основатель швейной фабрики "Профи Дресс" Руслана Сукаева. Самарское предприятие является лидером страны по производству корпоративной одежды, текстиля для сферы общепита и индустрии гостеприимства, а также спецодежды для промышленных предприятий. География поставок - от Камчатки до Калининграда.

В период пандемии компания переориентировала производство - разработала и начала выпускать защитные многоразовые костюмы для врачей-инфекционистов. Предприятие продолжает сотрудничать с медицинскими учреждениями и организациями. Швейная фабрика активно поддерживает участников СВО - "Профи Дресс" производит для военнослужащих тактические плащи-пончо с защитой от тепловизора, спальные мешки и защитные одеяла.

Во время региональных бизнес-миссий в страны с развитой легкой промышленностью Руслана Сукаева смогла изучить опыт коллег, а затем и внедрить на собственном предприятии новую модель организации производственных процессов. "Мы разбили пошив изделий на операции: кто-то отшивает воротники, кто-то - рукава... И теперь принимаем на работу не только профессиональных портных, но и всех желающих работать на швейном производстве. Это позволило нам полностью решить кадровый вопрос", - рассказала Руслана Сукаева.

Выполнять заказы швейной фабрике также помогают 25 швейных цехов по всей Самарской области, в которых работает 200 портных из сел и деревень региона.

"Это уникальная модель: в отдаленных муниципалитетах, где может быть проблема с выбором хорошо оплачиваемой работы для женщин, открываются небольшие цеха, поставляются необходимые материалы и забирается готовая продукция. Местные жительницы получают возможность работать в комфортных условиях, рядом с домом", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как рассказала Руслана Сукаева, для развития предприятия и расширения клиентской базы требуется участие в крупнейшей выставке для рестораторов и отельеров "ПИР ЭКСПО-2025". По словам предпринимателя, такие площадки служат одним из самых эффективных инструментов продвижения. 

"В Самарской области действует мера поддержки по участию местных производителей в коллективном стенде региона на всероссийских и международных выставках. Их перечень мы определяем исходя из запросов бизнес-сообщества. В следующем году минэкономразвития проведет конкурсный отбор предприятий для участия региона в этом крупном отраслевом событии", - подчеркнул Антон Емельяненко.

Вице-губернатор также поблагодарил Руслану Сукаеву за активную наставническую поддержку начинающих предпринимателей - основательница швейной фабрики служит постоянным экспертом образовательных программ, которые региональный минэк проводит на площадке центра "Мой бизнес".

Генеральный директор ООО "РЕГИОН-СВЕТ" Владислав Голушков рассказал вице-губернатору о потребности в проведении сертификации продукции. "Это довольно дорогостоящая процедура, поэтому мы хотели попросить о поддержке, связанной с софинансированием расходов", - сказал Владислав Голушков.

Предприятие выпускает промышленные светодиодные светильники. В сентябре компания стала участником ярмарки кооперации с крупными нефтеперерабатывающими предприятиями. Представители крупных компаний озвучили потребность в специализированном световом оборудовании. По словам Владислава Голушкова, сертификация позволит предприятию выйти на рынок нефтеперерабатывающей отрасли, стать поставщиком промышленных гигантов и существенно увеличить объемы производства.

"В центре "Мой бизнес" мы предоставляем услугу по софинансированию сертификации продукции. Приглашаем вас воспользоваться этой мерой поддержки, в 2025 году она будет предусмотрена", - подчеркнул Антон Емельяненко. 

Он также отметил, что по инициативе губернатора в Самарской области регулярно проводятся ярмарки кооперации индустриальных партнеров и высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса.

"На площадках таких ярмарок команды промышленных предприятий показывают потребности в товарах и услугах и рассказывают, куда направлять заявки, как выходить на их конкурсы. Будем вас приглашать на такие события и уверены, что они помогут найти надежных заказчиков и существенно нарастить объемы выпуска продукции", - подчеркнул Антон Емельяненко.

Ближайшая ярмарка кооперации пройдет 8 ноября в центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211). О своих потребностях расскажет АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара".

Меры поддержки бизнеса в Самарской области реализуются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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