"Ладья" с минимальным счетом уступила "Локо-76" в Ярославле

В пятницу, 1 ноября, ХК "Ладья" в выездном матче уступил "Локо-76", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Ярославле.

В стартовой трети ни хоккеистам "Локо-76", ни хоккеистам "Ладьи" не удалось завладеть инициативой, даже несмотря на то, что команды частенько играли в неравных составах. Заметно поживее дела на площадке стали складываться во второй двадцатиминутке — количество атак возросло, при этом тольяттинцы заметно уступали сопернику в остроте создаваемых моментов и в этой ситуации на передний план вышел Данила Овчарик, выручивший своих партнеров в нескольких эпизодах.

В третьем периоде голевое молчание наконец-то было прервано, но это сделали "железнодорожники" — на 49-й минуте Арсений Кисеев с близкого расстояния бросил верхом без шансов для стража ворот "Ладьи". 1:0. И затем игроки "Локо-76" максимально надежно отработали в обороне, не позволив тольяттинцам спастись. Не помогло гостям и появление шестого полевого вместо вратаря в концовке поединка. Итог — поражение "Ладьи" со счетом 0:1.

В субботу, 2 ноября, в Ярославле состоится повторная встреча.