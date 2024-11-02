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Музеи и выставки Культура

Стала известна программа открытия выставки "Самара", посвященной достижениям региона

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 ноября, в День народного единства, в 10.00 в музее им. П. В. Алабина откроется выставка "Самара", которая станет продолжением международной выставки-форума "Россия", проходившей с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. по Указу Президента на ВДНХ в Москве.

Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира: здесь побывали более 18,5 млн гостей.

Инициатива выставки "Самара", где на одной площадке будут представлены достижения региона, принадлежит губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. Любой желающий сможет узнать больше о городах и районах Самарской области, об их успехах и перспективных проектах в промышленности, науке и инновациях, о традициях и культуре народов, проживающих в Самарской губернии, о ее туристических возможностях. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, розыгрыши призов и творческие встречи с известными людьми.

В день открытия выставки все желающие смогут принять участие в этноквизе, посвященном культуре, традициям и обычаям народов Самарской области от этнографического комплекса "Парк дружбы народов", в мастер-классе по изготовлению народных кукол от этнографического комплекса "Парк дружбы народов". Кроме того, предусмотрена насыщенная деловая программа — эксперты расскажут о продвижении отраслей креативной экономики, применении культурного кода при создании концепций заведений, презентуют туристические проекты.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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