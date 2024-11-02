Стала известна программа открытия выставки "Самара", посвященной достижениям региона

В понедельник, 4 ноября, в День народного единства, в 10.00 в музее им. П. В. Алабина откроется выставка "Самара", которая станет продолжением международной выставки-форума "Россия", проходившей с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. по Указу Президента на ВДНХ в Москве.
Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира: здесь побывали более 18,5 млн гостей.
Инициатива выставки "Самара", где на одной площадке будут представлены достижения региона, принадлежит губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. Любой желающий сможет узнать больше о городах и районах Самарской области, об их успехах и перспективных проектах в промышленности, науке и инновациях, о традициях и культуре народов, проживающих в Самарской губернии, о ее туристических возможностях. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, розыгрыши призов и творческие встречи с известными людьми.
В день открытия выставки все желающие смогут принять участие в этноквизе, посвященном культуре, традициям и обычаям народов Самарской области от этнографического комплекса "Парк дружбы народов", в мастер-классе по изготовлению народных кукол от этнографического комплекса "Парк дружбы народов". Кроме того, предусмотрена насыщенная деловая программа — эксперты расскажут о продвижении отраслей креативной экономики, применении культурного кода при создании концепций заведений, презентуют туристические проекты.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...