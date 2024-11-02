К морозам: небо над Самарой озарила редкая для ноября радуга

В субботу, 2 ноября, жители Самары стали свидетелями необычного для ноября природного явления. В перерыве между ливнями небо озарила радуга.

По словам автора, фото сделаны в поселке Зубчаниновка.

Метеорологи говорят, что для появления радуги должно быть сочетание двух факторов — присутствие влаги и солнечные лучи. Радуга может появляться в любое время года, но в ноябре это происходит редко из-за того, что в основном держится пасмурная погода.

По народным приметам, яркая радуга в ноябре — предвестник морозов. И судя по прогнозу Приволжского УГМС, эти предположения могут оправдаться. В ночь на 3 ноября ожидается до -6 градусов, днем — до -2. Также прогнозируют мокрый снег и метель.