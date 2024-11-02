К морозам: небо над Самарой озарила редкая для ноября радуга

В субботу, 2 ноября, жители Самары стали свидетелями необычного для ноября природного явления. В перерыве между ливнями небо озарила радуга.
По словам автора, фото сделаны в поселке Зубчаниновка.
Метеорологи говорят, что для появления радуги должно быть сочетание двух факторов — присутствие влаги и солнечные лучи. Радуга может появляться в любое время года, но в ноябре это происходит редко из-за того, что в основном держится пасмурная погода.
По народным приметам, яркая радуга в ноябре — предвестник морозов. И судя по прогнозу Приволжского УГМС, эти предположения могут оправдаться. В ночь на 3 ноября ожидается до -6 градусов, днем — до -2. Также прогнозируют мокрый снег и метель.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)