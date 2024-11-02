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Экономика и бизнес

Воронежские предприятия приняли участие в "Неделе без турникетов"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строить карьеру на высокотехнологичном предприятии, не выезжая за границы родной Воронежской области, — мечта многих молодых людей, которые сейчас заканчивают школу, учатся в техникуме или институте. И осуществить эту мечту вполне реально, ведь в регионе располагается ряд крупных промышленных производств, которые готовы к сотрудничеству с молодыми специалистами. Посетить некоторые из них юные воронежцы смогли в рамках осеннего этапа профориентационного проекта "Неделя без турникетов".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Свои двери для школьников и студентов открыли концерн "Созвездие", Воронежский авиационный завод, "Электросигнал", Борисоглебский приборостроительный завод, ВЦКБ "Полюс", НИИ электронной техники, ВНИИ "Вега", Воронежский тепловозоремонтный завод и "ЛокоТех-Сервис". Семь из них входят в Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России (ВРО).

Цель акции "Неделя без турникетов" — познакомить школьников и студентов с производственными процессами и востребованными профессиями в промышленности, заинтересовать и привлечь молодых специалистов на предприятия региона.

В ходе экскурсий ребята смогли своими глазами увидеть, как работают крупные современные производства, как создается востребованная продукция, в каких условиях и на каком оборудовании работают нынешние инженеры, конструкторы и другие сотрудники предприятий.

Так, в ВЦКБ "Полюс" школьники узнали, как работают гидроабразивные и лазерные станки и задали вопросы начальнику научно-производственного центра предприятия, мастерам механического и монтажного участков экспериментального цеха. А в локомотивном депо компании "ЛокоТех-Сервис" ребята изучили процессы технического обслуживания, текущего и планового ремонта железнодорожных вагонов.

Все предприятия-участники "Недели без турникетов" рассказывали экскурсантам о карьерных возможностях, открытых для молодых специалистов. Для многих школьников и студентов эти экскурсии стали первым шагом к осознанию того, что реализовать себя в технологичной и интересной профессии можно не только в мегаполисах, но и в Воронеже.

"Ранняя профориентация и вовлеченность молодежи в инженерно-техническую индустрию — залог стабильного будущего страны. Акция "Неделя без турникетов" помогает молодежи осознанно выбрать свою будущую профессию и способствует формированию перспективного кадрового резерва для промышленности", — отметил председатель ВРО СоюзМаш России Анатолий Кузнецов.

Всероссийская акция "Неделя без турникетов" проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года. Воронежское региональное отделение принимает в проекте активное участие. Куратором ВРО СоюзМаш является Елена Георгиева, Председатель Правления банка НОВИКОМ.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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