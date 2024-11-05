Самарский "Союз-2.1б" с двумя гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М" стартовал с Восточного

Во вторник, 5 ноября, с площадки 1С космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гелиогеофизическими космическими аппаратами "Ионосфера-М" № 1 и № 2 и 53 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит космические аппараты на заданные орбиты.

Это был 13-й пуск российской ракеты-носителя в 2024 г., в том числе третий с космодрома Восточный. Для "Союза-2.1б" данный полет стал 72-м, для семейства "Фрегатов" — 121-м в истории.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина, спутники "Ионосфера-М" № 1 и № 2 — Корпорацией "ВНИИЭМ" (входят в Роскосмос).

Космический аппарат "Ионосфера-М" предназначен для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в ее верхних слоях, контроля радиационной обстановки.

Спутники "Ионосфера-М" № 1 и № 2 войдут в состав первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки ("космической погоды" вокруг Земли) "Ионозонд", создаваемой Роскосмосом в интересах Российской академии наук и Росгидромета. Еще два космических аппарата — "Ионосфера-М" № 3 и № 4 намечается вывести на орбиту в 2025 г., что позволит системе "Ионозонд" решать научно-прикладные задачи по получению фундаментальных знаний о земной ионосфере и обеспечить возможность непрерывного мониторинга околоземного космического пространства.