Самарский "Союз-2.1б" с двумя гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М" стартовал с Восточного

Во вторник, 5 ноября, с площадки 1С космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гелиогеофизическими космическими аппаратами "Ионосфера-М" № 1 и № 2 и 53 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит космические аппараты на заданные орбиты.
Это был 13-й пуск российской ракеты-носителя в 2024 г., в том числе третий с космодрома Восточный. Для "Союза-2.1б" данный полет стал 72-м, для семейства "Фрегатов" — 121-м в истории.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина, спутники "Ионосфера-М" № 1 и № 2 — Корпорацией "ВНИИЭМ" (входят в Роскосмос).
Космический аппарат "Ионосфера-М" предназначен для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в ее верхних слоях, контроля радиационной обстановки.
Спутники "Ионосфера-М" № 1 и № 2 войдут в состав первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки ("космической погоды" вокруг Земли) "Ионозонд", создаваемой Роскосмосом в интересах Российской академии наук и Росгидромета. Еще два космических аппарата — "Ионосфера-М" № 3 и № 4 намечается вывести на орбиту в 2025 г., что позволит системе "Ионозонд" решать научно-прикладные задачи по получению фундаментальных знаний о земной ионосфере и обеспечить возможность непрерывного мониторинга околоземного космического пространства.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?