Стартовала всероссийская многопрофильная олимпиада "Звезда"

Стартовала многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда". Ее организатором выступает Союз машиностроителей России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям при координации Южно-Уральского государственного университета. Олимпиада пройдёт с 5 ноября по 30 ноября 2024 года. 2 декабря начнутся состязания по всем остальным предметам.

"Президент Владимир Путин поставил национальную цель развития России — технологическое лидерство. Ее достижение напрямую зависит от популяризации профессий инженеров и ученых, а также поддержки интересов и раскрытия потенциала таких способных ребят, как участники многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда". За 11 лет в ней приняло участие свыше 3 млн человек. Уверен, в Десятилетие науки и технологий, которое проходит в нашей стране по инициативе главы государства, это количество будет только увеличиваться", — подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Олимпиада проходит с 2013 года по инициативе председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова. За это время география проведения расширилась с 76 до 83 регионов. Последние пять лет наблюдается стабильный рост участников олимпиады. В прошлом цикле отборочного этапа "Звезды" (в 2023/2024 учебном году) приняли участие более 430 000 школьников, что является абсолютным рекордом за все время проведения.

"Интеллектуальное состязание зарекомендовало себя не только как эффективная площадка для профессионального самоопределения. Победа в олимпиаде дает дополнительные баллы к ЕГЭ, увеличивая шансы абитуриентов при поступлении в вузы. Желаю всем участникам творческих успехов, почерпнуть новые знания и опыт, которые обязательно пригодятся", — обратился к школьникам председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Приветствуя участников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что олимпиада помогает в зарождении интереса к научно-исследовательской деятельности и дальнейшей профессиональной ориентации молодежи.

"Очень важно, что олимпиада способствует раскрытию интеллектуального потенциала, развитию инженерного мышления и формированию со школьных лет интереса к осознанному выбору инженерно-технических профессий. Именно за талантливой молодежью — наше будущее. Такие профориентационные проекты, как "Звезда", позволяют пытливому уму прийти в инженерно-технологическое направление", — добавил глава Минобрнауки.

По решению Оргкомитета олимпиады, который прошел 25 октября в Самаре, в текущем году будет увеличено количество площадок со 164 до 171. Так, к олимпиадному движению присоединяются Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также город Алчевск в ЛНР и самарский город-побратим Снежное в ДНР.

"Мы ожидаем в этом году увидеть прирост участников олимпиады не только за счет увеличения площадок проведения, но и по причине возрастающего интереса к инженерным специальностям", — заявил президент Лиги содействия оборонным предприятиям, председатель Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" проводится Союзом машиностроителей России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям с целью развития и стимулирования интереса школьников к научно-исследовательской деятельности и будущей профессии. Олимпиада является самой масштабной негосударственной олимпиадой для школьников.

В 2017 году она была поддержана Президентом, что придало новый импульс — к состязанию присоединились учреждения Минобороны (кадетские, суворовские и нахимовские военные училища, а также Пансион воспитанниц).

Банк НОВИКОМ традиционно поддерживает инициативы Союза машиностроителей России, в том числе олимпиаду "Звезда". Воронежское региональное отделение СоюзМаш, которое курирует Председатель Правления банка Елена Георгиева, ежегодно участвует в награждении региональных победителей и призеров инженерного состязания. Выпускники школ, показавшие лучшие результаты в олимпиаде, имеют возможность поступить в российские вузы без вступительных экзаменов.