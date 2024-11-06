16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 2,5 тыс. юнармейцев побывали на выставке трофейной техники в Самаре В Самарской области откроют новые посты скорой помощи В Самаре выбрали подрядчика на вывоз снега этой зимой На горе Стрельной установлен бинокль Самарцы попросили отремонтировать "Усадьбу купца Путилова — Санина"

Общество

Более 2,5 тыс. юнармейцев побывали на выставке трофейной техники в Самаре

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более 2,5 тыс. юнармейцев побывали на первой в России передвижной выставке трофейной техники НАТО в Самаре "Сила V правде - гордость и Победа". Это новый рекорд посещаемости экспозиции молодыми патриотами за время ее работы в 11 регионах. Всего за три дня работы выставку в областной столице посетило более 55 тыс. человек.

Юнармейцы увидели образцы, захваченные военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции.

Многие участники движения "Юнармия" побывали на выставке перед репетицией Парада Памяти, которая прошла 6 ноября. Школьники осмотрели образцы техники, поставляемой странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине. Особое внимание было приковано к танку "Абрамс", захваченному и уничтоженному уроженцами Самарской области. Кроме того, ребята приняли участие в плетении маскировочных сетей, написали письма солдатам.

"Ребята под огромным впечатлением от выставки. И именно поэтому такие экспозиции сейчас нужны и важны: чтобы каждый житель нашей страны, особенно молодое поколение, видели, с чем сталкиваются на поле боя наши герои, кто на самом деле воюет против нас. Конечно, находясь на этой выставке, испытываешь гордость за наших военнослужащих, которые сражаются сейчас на СВО и понимаешь, что неуязвимость, непобедимость западной техники - просто миф. И наши бойцы на передовой каждый день его развенчивают, уничтожая вражескую технику. Здесь, на выставке, накануне важнейшего патриотического мероприятия в Самарской области - Парада Памяти, в котором Юнармия традиционно активно участвует, особенно хочется сказать нашим бойцам СВО слова поддержки. Победа будет за нами!" - сказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Самарской области Алексей Родионов. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 г. по инициативе Минобороны России и при поддержке президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе шефскую помощь движению оказывают все воинские части и соединения.
               .                    

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Александр Калинов 25 октября 2024 12:51 Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1