Более 2,5 тыс. юнармейцев побывали на выставке трофейной техники в Самаре

Более 2,5 тыс. юнармейцев побывали на первой в России передвижной выставке трофейной техники НАТО в Самаре "Сила V правде - гордость и Победа". Это новый рекорд посещаемости экспозиции молодыми патриотами за время ее работы в 11 регионах. Всего за три дня работы выставку в областной столице посетило более 55 тыс. человек.
Юнармейцы увидели образцы, захваченные военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции.
Многие участники движения "Юнармия" побывали на выставке перед репетицией Парада Памяти, которая прошла 6 ноября. Школьники осмотрели образцы техники, поставляемой странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине. Особое внимание было приковано к танку "Абрамс", захваченному и уничтоженному уроженцами Самарской области. Кроме того, ребята приняли участие в плетении маскировочных сетей, написали письма солдатам.
"Ребята под огромным впечатлением от выставки. И именно поэтому такие экспозиции сейчас нужны и важны: чтобы каждый житель нашей страны, особенно молодое поколение, видели, с чем сталкиваются на поле боя наши герои, кто на самом деле воюет против нас. Конечно, находясь на этой выставке, испытываешь гордость за наших военнослужащих, которые сражаются сейчас на СВО и понимаешь, что неуязвимость, непобедимость западной техники - просто миф. И наши бойцы на передовой каждый день его развенчивают, уничтожая вражескую технику. Здесь, на выставке, накануне важнейшего патриотического мероприятия в Самарской области - Парада Памяти, в котором Юнармия традиционно активно участвует, особенно хочется сказать нашим бойцам СВО слова поддержки. Победа будет за нами!" - сказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Самарской области Алексей Родионов.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 г. по инициативе Минобороны России и при поддержке президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе шефскую помощь движению оказывают все воинские части и соединения.
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