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Образование Общество

В музее-студии Letterhaus пройдут мастер-классы

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение ноября самарский музей-студия Letterhaus проводит мастер-классы по высокой печати. Это печать при помощи металлических форм с нанесенной краской. Формы вдавливаются в бумагу, оставляя рельефный текст или изображение.

Каждый мастер-класс делится на две части: теорию и практику.

Гости узнают об истории печати, познакомятся с оборудованием и увидят процесс печати гравюры на станке, которому более 100 лет.

Каждый участник встречи унесет домой плакат, который создаст сам. Гостям помогут с разработкой идеи, набором текста из коллекции типографских литер и с версткой цельной композиции.

Продолжительность - 2,5-3 часа. Количество мест на каждом мастер-классе - до 12 человек.

Мастер-классы будут проходить по адресу Алексея Толстого, 19, оф. 21. Вход через арку между "Жигулевским бойлерным" и входом в ТОЦ "Хлебная площадь".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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