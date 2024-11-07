В музее-студии Letterhaus пройдут мастер-классы

В течение ноября самарский музей-студия Letterhaus проводит мастер-классы по высокой печати. Это печать при помощи металлических форм с нанесенной краской. Формы вдавливаются в бумагу, оставляя рельефный текст или изображение.
Каждый мастер-класс делится на две части: теорию и практику.
Гости узнают об истории печати, познакомятся с оборудованием и увидят процесс печати гравюры на станке, которому более 100 лет.
Каждый участник встречи унесет домой плакат, который создаст сам. Гостям помогут с разработкой идеи, набором текста из коллекции типографских литер и с версткой цельной композиции.
Продолжительность - 2,5-3 часа. Количество мест на каждом мастер-классе - до 12 человек.
Мастер-классы будут проходить по адресу Алексея Толстого, 19, оф. 21. Вход через арку между "Жигулевским бойлерным" и входом в ТОЦ "Хлебная площадь".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения