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В Самаре завершился всероссийский семинар фонда "Защитники Отечества"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Семинар-совещание для руководителей филиалов Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" завершился 7 ноября в Самаре. Представители всех 89 субъектов страны на площадке форума обсуждали ключевые вопросы комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

В мероприятии приняли участие статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Анна Цивилева подчеркнула актуальность таких выездных очных встреч и заверила, что эта практика продолжится: "Наша команда постоянно растет, возникают новые задачи, вызовы, вопросы, которые необходимо решать. Эта площадка позволила консолидировать наши возможности и обменяться опытом, транслировать наши лучшие практики".

На семинаре подвели итоги работы фонда "Защитники Отечества" за полтора года: суммарно в 89 филиалов поступило более 1 693 000 запросов на оказание помощи, из которых решены свыше 1 543 000. Направлений работы много: это и медицинская помощь, и социальная поддержка, и юридическое сопровождение.

"Наша главная задача — ресоциализация ветеранов СВО, чтобы человек смог работать, имел возможность растить детей, содержать свою семью, получать, если необходимо, новые знания и компетенции, образование. Не менее важно вовлекать защитников в патриотическое воспитание, в увековечивание памяти погибших, чтобы мы помнили, чтили подвиги не только наших отцов, дедов, прадедов, но и современных героев. Для фонда первый год был периодом становления, дальше движение продолжится на совершенно новом уровне, с другим опытом и пониманием, куда двигаться и где требуется донастройка", — подчеркнула Анна Цивилева.

Забота о защитниках Отечества и их семьях с самого начала СВО была определена президентом России Владимиром Путиным как приоритетная для федеральных структур и региональных органов власти. Именно по решению Главы государства 3 апреля 2023 года был создан Государственный фонд "Защитники Отечества".

"За прошедшее время руководители и сотрудники филиалов проделали огромную работу. С момента открытия в филиалы регионов Приволжского федерального округа обратилось более 150 тысяч граждан, рассмотрено почти 300 тысяч запросов и практически все они решены. Обращения людей касались самых разных вопросов: социальной поддержки, выплат, юридической помощи, оформления удостоверений ветерана боевых действий. Решение этих вопросов в первую очередь легло на плечи фонда. И вы с этим достойно справились", — обратился полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров к участникам семинара.

Он отметил, что благодаря активной позиции руководства страны, депутатов Государственной думы и законодательных органов власти, губернаторов для решения проблем подопечных фонда было устранено большинство административных барьеров и пробелов в законодательстве, существенно улучшено межведомственное взаимодействие. В регионах ПФО организовано обучение (в том числе дистанционное) ветеранов боевых действий по наиболее востребованным вакансиям. В программы грантовой поддержки некоммерческих организаций включено направление по адаптации и реабилитации участников СВО с инвалидностью. Постоянно совершенствуются механизмы оказания социальной помощи военнослужащим и членам их семей.

Самарская область стала одним из пяти субъектов, где на базе филиала фонда открыли представительство военно-социального центра министерства обороны России. Благодаря этому выстраивается бесшовное взаимодействие различных структур для решения вопросов и ветеранов, и действующих военнослужащих, а также членов их семей в режиме одного окна.

Будучи наставником участников президентской программы "Время героев", полпред сообщил, что по итогам прошедших в сентябре выборов 60 участников СВО стали депутатами законодательных и представительных органов власти разных уровней, ветераны назначаются на должности в региональных органах власти и муниципалитетах. При этом в филиалах фонда в регионах ПФО работает более 130 ветеранов и их близких родственников.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что фонд "Защитники Отечества" объединил все филиалы на площадке в Самаре в знаковую дату — День памяти военного парада 1941 года.

"Очень важно, что в рамках семинара вы обменялись знаниями, опытом, и теперь будете внедрять их у себя в регионах. Уверен, что самарские инициативы, направленные на поддержку защитников Отечества, окажутся полезными", — заявил глава региона.

В частности, Вячеслав Федорищев обратил внимание участников семинара на социальную адаптацию участников СВО после возвращения из зоны боевых действий, их трудоустройство, реализацию способностей и талантов. Этому способствуют, в частности, программы "Возвращение к мирной жизни", "Школа героев", которая является продолжением федеральной программы "Время героев" в Самарской области.

"Рекомендую взять другим регионам на вооружение и опыт создания центра адаптивных видов спорта. Благодаря ему у нас в регионе среди участников СВО активно развивается спорт больших достижений. Команды по следж-хоккею, метанию ножей завоевывают награды на соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня. Здесь, конечно, важна не победа, а то, что все ветераны, которые приняли для себя решение развиваться в спортивном направлении, получают эти возможности и вместе — уже на спортивной площадке — становятся еще сильнее", — пояснил он.

Также Вячеслав Федорищев отметил наработки Самарской области в части военно-патриотического воспитания, информационного освещения подвигов героев СВО.

И сообщил о принятом решении: "С 1 января откроем в каждом крупном городе центр трудоустройства наших ветеранов, участников СВО. Это будет полезно для тех, кто желает применить свои знания и опыт в мирных гражданских целях. Наши защитники будут развивать многие отрасли нашей страны в дальнейшем, когда СВО закончится победой".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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