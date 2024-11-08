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Экономика и бизнес

Малые предприятия узнали условия поставок на Электрощит Самара

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 ноября, на площадке регионального центра "Мой бизнес" прошла очередная ярмарка кооперации и сбыта, которая позволяет представителям малого и среднего бизнеса выстроить партнерские отношения с крупными промпредприятиями Самарской области.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

На этот раз представители МСП узнали о возможностях поставок крупнейшему российскому производителю электротехнического оборудования — АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара". Ярмарки проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"Ярмарки поставщиков — это уникальная возможность для малых компаний выйти на промышленных гигантов и обсудить условия и возможность взаимовыгодного сотрудничества. Индустриальным партнерам такие площадки помогают выбрать надежных поставщиков, обсудить условия поставок. Субъекты малого и среднего бизнеса Самарской области выпускают качественную продукцию, обеспечивают высокий уровень предоставления услуг", — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Свою продукцию и услуги презентовали 30 самарских предприятий. Формат открытого диалога позволяет малому бизнесу напрямую обсудить сотрудничество, достигнуть предварительных договоренностей. А для промышленных гигантов ярмарки — это способ найти надежных местных поставщиков из числа местных производителей.

"Компания Электрощит Самара готова максимально открыто сотрудничать со всеми поставщиками независимо от их известности на взаимовыгодных условиях в поле конкурентной борьбы и равных прав для всех участников закупок, организуемых нашей компанией, для чего созданы все необходимые условия. В настоящее время большая часть закупок компании проходит на площадке B2B-Center. Только с начала 2024 года на ЭТП B2B-Center проведено более 500 торгов", — отметил заместитель генерального директора по закупкам, снабжению и логистики Электрощит Самара Павел Алябьев.

Ярмарки поставщиков проводятся на регулярной основе для содействия кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства и крупного бизнеса при осуществлении закупок услуг, компонентов, деталей и высокотехнологичной продукции для крупных предприятий. Такое решение глава региона Вячеслав Федорищев принял на одной из первых встреч с бизнес-сообществом региона.

"В подобной встрече мы участвуем впервые. О результативности пока рано говорить, но надеюсь, участвуя в таких мероприятиях, мы расширим список наших партнеров, — рассказал Александр Конаков, директор по производству компании "СтарПласт". — Наша компания является одним из крупнейших производителей пластика для 3D-принтеров. Сейчас есть большая потребность в нашей продукции, потому что расходные материалы нужны импортному оборудованию, и в режиме санкций достать их проблематично, а технология 3D-печати эту проблему решает в корне".

"Мои коллеги уже много раз принимали участие в подобных ярмарках. Личное общение — это всегда плюс. Даже если на данный момент нет потребности, возможно, она появится позднее, и вы уже будете знать, к кому обратиться — не надо стучаться в закрытые двери", — добавил заместитель директора "Совкомбанк Факторинг" Марат Шагиахметов.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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