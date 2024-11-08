В проекте бюджета Самарской области предусмотрели вложения в развитие сферы образования

Речь идет о финансировании, которое предусмотрено в проекте областного бюджета на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов. Проект бюджета основан на поручениях губернатора Вячеслава Федорищева, которые были сформированы в ходе сбора предложений жителей и заложены в Программу социально-экономического развития Самарской области.

Приоритет бюджета — финансирование социальных отраслей, таких как образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт — на них направлено 182 млрд 214 млн рублей, или 63% от общего объема расходов.

С 1 сентября 2024 г. в образовательных организациях Самарской области с 5 по 9 класс обновлено содержание предмета "Труд (Технология)", а с 8 по 11 класс — предмета "Основы безопасности и защиты Родины". В рамках реализации программы социально-экономического развития Самарской области с 2025 г. начнется процесс оснащения школ оборудованием и средствами обучения: на оснащение предметных кабинетов "Труд (технология)", "Основы безопасности и защиты Родины" средствами обучения и воспитания в 2025 г. министерство образования Самарской области сформировало заявку на получение федеральной субсидии. Также на эти цели предусмотрены средства в региональном бюджете — 217 млн руб. ежегодно. В 2025 г. не менее 90% школ будут оснащены необходимым оборудованием. В 2024 г. полностью отремонтировано 12 зданий образовательных организаций, из них пять зданий детских садов и семь школ, а также в 304 зданиях частично проведены ремонтные работы.

В 2025 г. на эти цели предусмотрено 4,311 млрд руб., что на 2,522 млрд руб. больше, чем в 2024 году. Эти средства позволят осуществить полный капитальный ремонт на 53 объектах образования, что более чем в четыре раза превышает показатель текущего года. Благодаря этому более 23 тыс. детей будут получать образование в современных условиях. Так, за счет дополнительных областных средств полный ремонт проведут в ГБОУ СОШ пос. Черновский (Волжский район). Школа работает с 1965 г., в ней обучается 430 детей.

"Школы — это, прежде всего, наши дети, а значит — наше будущее. Создание комфортных условий для получения знаний — это серьезная задача, которая заключается и в мастерстве педагога, и в умении формировать коллектив, и конечно, большое значение, имеет материально-техническая база школы. Современные, светлые, оборудованные классы — это требование 21 века. В нашей школе учатся талантливые дети, много выпускников-медалистов. И формирование бюджета, ориентированного на образование — это ориентирование именно на детей. Как директор учебного заведения я знаю, насколько важна финансовая поддержка, и внимание именно к образовательной сфере при планировании бюджета региона вселяет позитивный настрой", — отметила Анна Чигарева, директор средней общеобразовательной школы им. В. Д. Левина пос. Черновский.

Один из ключевых вопросов, волнующих как педагогическую, так и родительскую общественность — это стимулирование выпускников школ продолжать обучение на территории региона и их последующее трудоустройство на предприятиях области. Для содействия трудоустройству выпускников техникумов и колледжей в регионе проводятся чемпионаты профессионального мастерства. Запланированное увеличение финансирования в 2025 г. на эти цели до 99 млн руб. (в 2024 г. — 56 млн руб.) позволит на региональном этапе чемпионатов увеличить число компетенций в 1,3 раза — со 146 компетенций в 2024 г. до 183 — в 2025 году.

Почетный работник общего образования, директор МБОУ лицей "Технический", представитель Самарской области во Всероссийском родительском комитете, созданном по поручению президента Владимира Путина, Игорь Бочков отметил, что внимание к образовательной сфере на уровне планирования бюджета и плановое увеличение средств на развитие образовательной отрасли, безусловно, важно. "Для меня как для директора образовательного учреждения, как для отца троих детей и уже дедушки совершенно очевидно, что образование — это то направление, которое обеспечивает стабильное будущее. И здесь важно все: строительство новых образовательных учреждений, ремонт и реновация действующих, обновление учебной литературы и материально-технической базы. Нет неважных предметов, незначительных деталей", — отметил Игорь Бочков.

Спикер также обратил внимание, что среди первостепенных задач в системе образования — обеспечение кадрами. "В Самаре много действительно талантливых ребят, которые готовы идти учиться в педагогические вузы и в дальнейшем посвятить себя педагогике. Вопрос в условиях труда. Наши выпускники должны понимать, что по окончании педагогического вуза им будет гарантирована работа и достойные условия и заработная плата. В рамках своей деятельности во Всероссийском родительском комитете я направил предложение, направленное на стимулирование интереса выпускников к педагогической работе. Оно включает несколько аспектов, но ключевое — это обеспечение жильем. Возможность не снимать, а проживать в муниципальном жилье с перспективой расширения в случае прибавления в семье, а также возможность при определенных условиях приобрести это жилье в собственность — это гарант решения сразу нескольких важных вопросов. Во-первых, в образовательных учреждениях сократится потребность в педагогах, во-вторых не будет оттока студентов из региона", — считает Игорь Бочков.

Вопрос увеличения зарплат и стимулирующих выплат педагогическим работникам стал одним из ключевых для главы области Вячеслава Федорищева с момента его работы на посту исполняющего обязанности губернатора Самарской области. Так, для повышения уровня жизни молодых педагогов c 1 сентября 2024 г. увеличен размер ежемесячной выплаты до 10 тыс. рублей. В конце августа было принято постановление правительства Самарской области, регламентирующее осуществление единовременных денежных выплат в сентябре 2024 года. Выплаты получили работники образовательных учреждений Самарской области, финансирование которых осуществляется министерством образования Самарской области.