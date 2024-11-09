Хоккейная "Лада" обыграла "Динамо"

В пятницу, 8 ноября, ХК "Лада" на выезде обыграл московское "Динамо" - 3:2.

Игроки "Лады" активно провели начало матча, несмотря на два подряд удаления, и создали несколько неплохих моментов у чужих ворот. Однако на 9-й минуте тольяттинцы нарвались на контрвыпад динамовцев и пропустили — счет открыл Артем Швец-Роговой.

"Лада" отыгралась еще до перерыва усилиями Артема Иванюженкова, мгновенно разобравшегося в ситуации после выигранного Троем Джозефсом вбрасывания — 1:1.

В дебюте второй трети автозаводцы уже были впереди - лакросс-гол в свой актив записал Магомед Шаракано. На этом тольяттинцы не остановились, продолжили наседать на ворота соперника и на 34-й минуте Никита Попугаев увеличил преимущество "Лады", хладнокровно переиграв Максима Моторыгина в ближнем бою -1:3. И все же такой отрыв подопечным Олега Браташа сохранить не удалось и вскоре Никита Гусев помог динамовцам подсократить отставание — 2:3.

В третьем периоде московская команда бросила все силы на исправление ситуации, в то время как хоккеисты "Лады" спокойно отбивались и ловили свои шансы в контратаках. В какой-то момент волжане даже провели минуту в формате "5 на 3", хотя забить в большинстве так и не сумели. В концовке матча хозяева играли уже вшестером и с пустыми воротами, но тольяттинцы выстояли и довели поединок до победы.

10 ноября "Лада" сыграет с ЦСКА.