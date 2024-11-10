В Самарской области мигрант лишился гражданства РФ за неявку в военкомат

Решением ГУ МВД России по Самарской области прекращено гражданство Российской федерации мужчины, который не встал на воинский учет, сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате проведенных мероприятий выявлен гражданин Российской федерации, который приобрел гражданство Российской Федерации и не исполнил обязанности по постановке на первоначальный воинский учет. В отношении данного лица решением ГУ МВД России по Самарской области гражданство Российской федерации прекращено", - прокомментировал начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров.
Нарушителю сообщили о необходимости покинуть страну.
Работа по выявлению граждан, принявших гражданство Российской Федерации и нарушивших Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", продолжается, уточнили в ГУ МВД по Самарской области.
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