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Общество

В Самарской области мигрант лишился гражданства РФ за неявку в военкомат

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением ГУ МВД России по Самарской области прекращено гражданство Российской федерации мужчины, который не встал на воинский учет, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных мероприятий выявлен гражданин Российской федерации, который приобрел гражданство Российской Федерации и не исполнил обязанности по постановке на первоначальный воинский учет. В отношении данного лица решением ГУ МВД России по Самарской области гражданство Российской федерации прекращено", - прокомментировал начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров.

Нарушителю сообщили о необходимости покинуть страну.

Работа по выявлению граждан, принявших гражданство Российской Федерации и нарушивших Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", продолжается, уточнили в ГУ МВД по Самарской области.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Набережную реки Волги
Площадь Куйбышева, Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича
Спуск от площади Славы
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Иверский женский монастырь
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