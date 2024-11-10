Хоккейная "Лада" проиграла в Москве ЦСКА со счетом 1:4

Тольяттинская команда "Лада" 10 ноября в Москве уступила ЦСКА - 1:4, сообщает пресс-служба ХК "Лада".

Первый период полностью прошел под диктовку хоккеистов ЦСКА, упустивших несколько серьезных моментов у владений "автозаводцев", в то время как у стража ворот москвичей Ивана Просветова работы практически не было.

После перерыва на площадке наблюдалась примерно та же картина. На экваторе встречи хозяева все-таки открыли счет благодаря Егору Фатееву, замкнувшего передачу Владислава Провольнева на дальнюю штангу — 1:0. Меньше чем через минуту на площадке вспыхнула потасовка между Артемом Иванюженковым и Фредериком Классоном, однако на ход матча этот эпизод не повлиял, и вскоре "армейцы" удвоили отрыв усилиями Владислава Каменева — 2:0.

До завершения игрового отрезка команды успели обменяться заброшенными шайбами. На результативное добивание Дмитрия Кугрышева с пятака "красно-синие" ответили голом Егора Фатеева, оформившего дубль. 3:1.

В заключительной трети ворота тольяттинцев уже защищал Александр Трушков, но на исходе 42-й минуты он был вынужден капитулировать после броска Дениса Гурьянова — 4:1.

Далее "Лада" пыталась подсократить отставание и дважды зарабатывала большинство, однако "армейцы" максимально надежно сыграли по счету, и подопечные Олега Браташа были вынуждены признать поражение. Итог — 1:4.

Следующий поединок в рамках регулярного чемпионата "Лада" проведет 12 ноября в Уфе, где встретится с "Салаватом Юлаевым".