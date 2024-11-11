В "Консультант Плюс" рассказали, как компания боролась за арендованные участки после исключения из ЕГРЮЛ

Юристы компании "Консультант Плюс" поделились случаем из своей практики, который связан с подачей данных в налоговую инспекцию.

У одной компании было три учредителя. В июне 2020 года один из них умер. При этом компания не уведомила налоговую службу об этих изменениях, которые должны найти отражение в ЕГРЮЛ.

Фискалы направили оставшимся учредителям уведомления о необходимости подачи достоверных сведений. Однако компания не отреагировала. Тогда налоговая служба в феврале 2021 года внесла в ЕГРЮЛ информацию о недостоверных сведениях. В декабре 2021 года — включила в ЕГРЮЛ информацию о предстоящем исключении организации. А в апреле 2022 года исключила акционерное общество из реестра.

Со стороны учредителей ситуация выглядела так. Уведомление о необходимости внесения достоверных сведений они не получали. Их налоговая отправила обычными письмами. А перед размещением информации об исключении компании из ЕГРЮЛ один из учредителей попал в санаторий на лечение и провел там несколько месяцев вплоть до апреля 2022. После выхода он сообщил в инспекцию, что компания действующая и что два учредителя ищут наследников умершего компаньона и не могут найти. Но налоговая письмо учредителя проигнорировала, так как нотариально его подпись не заверена, да и сроки он пропустил.

Суд решил, что налоговая действовала формально. Ведь исключать нужно только недействующих с недостоверными сведениями. Общество вернули в ЕГРЮЛ в марте 2023 года.

У компании были договоры аренды четырех участков до 2061 года, один из которых сдали в субаренду. И за прошедший с исключения из ЕГРЮЛ год их забрали: из ЕГРН исключили записи об аренде. А Земельно-имущественная палата уже успела подать в суд и признать бесхозным кучи песчано-гравийной смеси на одном из участков.

Общество решило восстановить себя в качестве арендатора и снова — в суд.

Доводы ответчика о невозможности восстановления договорных отношений с истцом без проведения торгов суд отмел. Он пришел к выводу о том, что требования общества направлены на восстановление своего положения, существовавшего до нарушения права. Поскольку до нарушения права истец владел земельными участками на основании вышеуказанных договоров аренды, срок по которым не истек, он вправе требовать восстановления своих прав арендатора на прежних условиях. Ну, и решение о бесхозных кучах гравия суд тоже отменил.

Таким образом недостоверные сведения могут повлечь не только исключение из ЕГРЮЛ. С недействующим юрлицом и все договоры становятся недействующими. Если потом организация восстановится в реестре, не факт, что контрагент посчитает договор возобновленным. Придется этого требовать через суд.

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