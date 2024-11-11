Экс-глава департамента информтехнологий Самарской области покинул должность вице-губернатора Санкт-Петербурга

С 7 ноября Станислав Казарин по собственному желанию освобожден от должности вице-губернатора Санкт‑Петербурга, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Напомним, что Казарин возглавлял департамент информационных технологий и связи Самарской области с 2011 года. В декабре 2019 г. он перешел на аналогичную должность в северной столице. Вице-губернатором бывший самарский чиновник назначен в январе 2021 года.
Последние комментарии
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка