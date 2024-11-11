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Власть и политика

Экс-глава департамента информтехнологий Самарской области покинул должность вице-губернатора Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 ноября Станислав Казарин по собственному желанию освобожден от должности вице-губернатора Санкт‑Петербурга, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, что Казарин возглавлял департамент информационных технологий и связи Самарской области с 2011 года. В декабре 2019 г. он перешел на аналогичную должность в северной столице. Вице-губернатором бывший самарский чиновник назначен в январе 2021 года. 

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