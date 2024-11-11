В Самаре возбудили дело из-за смерти электрогазосварщика во время ремонтных работ

Сотрудники Промышленного райотдела управления СК по Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при выполнении ремонта по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть").

По версии правоохранителей, летом 2024 г. сотрудники управляющей организации нарушили требования по охране труда и из-за этого пострадал электрогазосварщик. Мужчина выполнял работы на обслуживаемом объекте и упал со стремянки. Он получил травмы, от которых скончался в больнице.

По данным Волга Ньюс, в материалах фигурируют управляющая компания "ПЖРТ-11" и ЗАО "Тендер" (там велись работы). Ст. 143 УК РФ предусматривает реальное лишение свободы.

Ранее "ПЖРТ-11" уже фигурировало в другом уголовном деле. Тогда с крыши обслуживаемого компанией дома на мать и троих детей упала наледь.