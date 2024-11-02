За падение наледи на мать и троих детей будут судить сотрудника УК

В Следственном комитете закончили расследование уголовного дела в отношении начальника участка управляющей компании. Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, мужчину обвинили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По версии следствия, обвиняемый не организовал очистку наледи и снега с крыши домов на обслуживаемой территории УК. В итоге 23 марта 2024 г. с крыши дома на ул. Краснодонской в Промышленном районе Самары сошла наледь на женщину и ее троих детей.

"Женщина получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, а дети — средней и легкой тяжести. Пострадавшие долгое время находились на стационарном и амбулаторном лечении", — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас уголовное дело направили в суд. Известно, что обслуживала дом УК "ПЖРТ — 11". Предполагается, что судебный процесс будет открытым, а предстанет перед судом начальник участка Андрей Кузнецов.