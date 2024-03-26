16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Обвиняемым по делу о падении льда на женщину с тремя детьми стал сотрудник УК В Шенталинском районе пенсионерка отдала мошенникам 110 тыс. руб. на "лечение" внука Полиция в Самаре работает по месту прописки подозреваемого в теракте в "Крокусе" В Чапаевске задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

Преступления Происшествия

Обвиняемым по делу о падении льда на женщину с тремя детьми стал сотрудник УК

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следственный комитет продолжает разбираться в деталях ЧП, которое произошло 23 марта в Самаре на ул. Краснодонской. Там глыба льда с крыши упала на шедшую мать с тремя детьми. Женщина и ребята получили травмы разной степени тяжести и попали в больницу. Правоохранители сразу начали разбирательство.

фото - прокуратура Самарской области

"Следователями следственного отдела по Промышленному району города Самары предъявлено обвинение 27-летнему начальнику участка в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — рассказали в СУ СК по Самарской области. Пункт "в" при этом подразумевает нанесение тяжкого вреда здоровью.

Правоохранители считают, что мужчина должен был принять меры по очистке крыши, но не сделал этого. По данным источников, это — Андрей Кузнецов. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы. Сейчас расследование продолжают.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31