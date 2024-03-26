Обвиняемым по делу о падении льда на женщину с тремя детьми стал сотрудник УК

Следственный комитет продолжает разбираться в деталях ЧП, которое произошло 23 марта в Самаре на ул. Краснодонской. Там глыба льда с крыши упала на шедшую мать с тремя детьми. Женщина и ребята получили травмы разной степени тяжести и попали в больницу. Правоохранители сразу начали разбирательство.

фото - прокуратура Самарской области

"Следователями следственного отдела по Промышленному району города Самары предъявлено обвинение 27-летнему начальнику участка в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — рассказали в СУ СК по Самарской области. Пункт "в" при этом подразумевает нанесение тяжкого вреда здоровью.

Правоохранители считают, что мужчина должен был принять меры по очистке крыши, но не сделал этого. По данным источников, это — Андрей Кузнецов. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы. Сейчас расследование продолжают.