В Самаре из-за схода снега с крыши пострадали женщина и трое детей

В Промышленном районе в результате схода снега и наледи с крыши многоквартирного дома пострадали женщина и трое детей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По информации ведомства, ЧП произошло в субботу, 23 марта, на ул. Краснодонской. Всем потерпевшим была оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих.

Контроль ход расследования уголовного дела взят на контроль областной прокуратурой.